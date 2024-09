Stavio sve karte na sto: Munjez otkrio u kakvom je odnosu sa Ivanom! Ona priznala šta joj smeta! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Pripadnica sedme sile podigla je u emisiji ''Pitanja novinara'' Danijela Dujkovića Munjeza, koji je prokomentarisao svoj odnos sa Ivanom Keneški.

- Šta bi izdvojio od ovih sedam dana tvog učešča? - upitala je novimnarka.

- Ove godine se muvam sa devojkaa, ništa konkretno ne radim. Mislim da mi je to sad najispravnije - kazao je Munjez.

- Ivana Keneški je novo lice u rijalitiju. Čini se da nisi ravnodušan kada je ona u pitanju. Došlo je do nekih svađa - kazala je novinarka.

- Privlači me dosta to što nije normalna. Ona je baš drugačija, ne znam šta da kažem. Neke stvari mi se ne dopadaju. Nije baš fokusirana na mene, ali videćemo. Što se tiče Mrvice, ja sam se s njom muvao, ali sam shvatio da to nije to. Ne dopada mi se - kazao je Munjez.

- Ne dopada mi se način na koji mene Munjez komentariše - istakla je Ivana.

- Ona ni ne sluša šta ja pričam. Rekao sam za Mrvicu da mi se ne dopada, a sa Ivanom sam krenuo u neki odnos - kazao je Munjez.

- Ne dopada mi se jer se ljubio sa Kristinom. Ja sam se u njega zaljubila. On mi jako prija. Smešan mi je, duhovit, jako mi se dopada njegov fizički izgled - kazala je Ivana.

- Moram da kažem da mi se ne dopada kako Ivana reaguje u nekim situacijama. S Mićom je odmah na početu rijalitija zaratila, nikako mi se to ne sviđa - istakao je Munjez.

- Ne znam što je Ivana takva. Ona je mene uvredila, ali je na kraju rekla da nije imala lošu nameru. Iskreno, sada joj ništa ne zameram. Mislim da Munjez može da smiri Ivanu, ima tu potencijala. Videćemo kako će se ova priča odvijati - istakao je Mića.

- Đole, da li ima nekih novih tračeva po Beloj kući, šta si ti uspeo da primetiš? - upitao je Darko.

- Ima dosta stvari koje sam primetio, dosta šokantnih stvari. Branki sam u šolji video šta joj stoji. Ona se zaljubila u Ivana. Tu sve pršti od ljubavi. Ja sam video Aneli u šolji da se sa nekim grli. Pokazalo mi se da je s nekim muškarcem, a da se vidi neka ljubomora pored, a to je Uroš - kazao je Đole.

