Stavio sve karte na sto: Ivan do detalja opisao kako je završio ponovo u krevetu sa Jelenom, pa otkrio da se srozala u njegovim očima! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru bio je Ivan Marinković, koji je dao svoj sud o trudnoći Miljene Kulić i njegovom odnosu sa Jelenom Ilić.

- Kako reaguješ na Miljaninu trudnoću sa Bebicom? - upitao je Darko.

- Meni je drago ako je ona srećna, jer njega najviše voli, ali me brine Marijina reakcija. Ne bih voleo da bude situacija kao sa mnom - kazao je Ivan.

- Rekao si da ste Jelena i ti bili intimni dan pred početak Elite 8, a ona je to demantova - kazao je Darko.

- Jutro nakon toga, mi smo pričali o tome kako to da sakrijemo, ali on nije znala kako to da se uradi. Nakon toga, mi smo doneli odluku da se ponašamo normalno u rijalitiju, bez svađe. Nakon toga, ona je pogazila prvo veče sve, zato nisam ćutao. Nakon rijalitija, mi smo se konstantno vređali. Ona mi je pisala da sam kreten, idiot, retard i ostalo. Odjednom mi je pisala:''šta radiš''. Nakon toga nam se komunikacija poboljšala. Čuli smo se par dana, a onda smo se videli. Ne mogu da objasnim naš susret koji smo imali u taksiju. Nisam znao ni kako da se javim. Ne znam da li je sve što se desilo pre samog ulaska bila njena taktika da me smekša pred rijaliti, stvarno ne znam - kazao je Ivan.

- Marko Zec je jeda od njenih vodećih udvarača - istakao je Darko.

- Ne znam šta ona planira sa njim. Ona je počela da se druži sa njim nakon što sam ja poljubio Branku. On je momak koji ide od jedne do druge. Sada ona tera inat. Ja očigledno nju ne poznajem, toga sam svestan. Čim je ona mene prevarila u rijalitiju, bila s drugim, pa opet spavala sa mnom, a na kraju je prva koja ovde flertuje sa mnom, ja je ipak ne poznajem. Ona je onda laka žena, ako neke stvari sebi dozvoljava - kazao je Ivan.

