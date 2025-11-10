Baš me iznervirao: Boginja reži na sav glas zbog Anđela, ali i priznala da li i dalje otkida na Đukića! (VIDEO)

Tanja Stijelja Boginja bila je i poslednja sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta se desilo od prošle nedelje otkad smo pričali za tebe i Anđela? - upitao je Darko.

- Ništa, baš me iznervirao. On zna da ja ne razgovaram sa Sarom Raičević, a on dozvoljava da ga ona grli. Nisam ga danas poljubila, ali juče jesam - rekla je Boginja.

- Da li te priča sa Filipom prošlo? - upitao je Darko.

- Svi znaju da je on moj tip što se tiče energije, ali nema od toga ništa. Mi smo prisni kao nekada, ali kad te boli uvo izgleda sve dođe na svoje. Ne znam da li si čuo da je Filip dobio novu simpatiju, a to je Dušica. Utorkom postoji šansa da se nešto desi između njih dvoje - rekla je Boginja.

- Kako ti se čini Anita i da li je ona drugačija od vas? - upitao je Darko.

- Nije drugačija jer je isto uradila što i Sara i Vanja. Mene su razapeli što sam se ja ljubila dva utorka, a s*ks od Sare i Vanje niko ne pominje - rekla je Boginja.

- Rekla si mi malopre da vidiš da se Alibaba ne odvaja od Anite - rekao je Darko.

- Da, uzeće je pod svoje. Alibaba je jako namazan i zna kako i šta treba da radi. Ne znam kako padnu devojke na njega jer mi nije nikakav frajer. Maja se nije iskompleksirala na Anitu, to joj nameću i ona je sigurna u sebe zbog svog izgleda - rekla je Boginja.

- Kako komentarišeš Đukića i Maju? - upitao je Darko.

- Mislim da je to više inat Urošu nego Aniti. Mislim da je Maja drug i bila je s Urošem 24h i to je više zbog Uroša nego zbog Anite - rekla je Boginja.

- Kako komentarišeš Kačavendu i Mikija Dudića? - upitao je Darko.

- Kao dva muškarca - rekla je Boginja.

Autor: N.Panić