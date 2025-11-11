AKTUELNO

Zadruga

PREMA NJOJ IMAM POSEBNO PONAŠANJE... Asmin vinuo Maju u nebesa, pa rešio da sazna da li je njena interesna sfera! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredno pitanje tokom Igre istine, Teodora Delić je postavila Borislavu Terziću Terzi.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li misliš da je Sofija ljubomorna na Minu, ili Mina na Sofiju? - upitala je Teodora.

- Mina nije rekla ništa ružno, samo da je Sofija simpatična, liči na lutkicu, to je to. Sofija je pokazala neki gnev, podbadala nas je sinoć, ali je to njeno pravo, može da govori šta želi. Sofija, šta se dešava to oko Karića i cele situacije, kada je raspad Kačavendinog klana u pitanju? - rekao je Teza.

- Ja se sa Karićem ne ćujem, osim par poruka onda kad smo razmenili. On je mene u rijalitiju na neki način provocirao, a onda mi je pisao - rekla je Sofija.

- Istina je da je gazio Sofiju i rijalitiju, pa joj se posle javljao i pisao joj je, ona je već sve lepo objasnila. Imale smo grupu našu, znale smo to mesec dana, ona mu se osvetila na svoj način i to je to - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuše, pitanje za tebe. Rekao si:''Svi koji ste me prozivali i rušili u ''Eliti 7'', platićete mi ove sezone''. Na koga se to odnosi? - upitala je Sofija.

- Odnosi se na svakoga ko bude ove sezone mene rušio, da ću da vratim, veoma jasno. Nisam ciljao na nekog konkretno. Sofija, da li si spremna za ljubav u rijalitiju? - rekao je Janjuš.

- Ne, nisam sprmna da budem sa nekim, to bih smatrala svojim kanalom. Ne želim - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Asmine, kada bi Maja želela, da li bi bio spreman da sa njom uđeš u emotivan odnos? - upitala je Sofija.

- Prema njoj imam posenno ponašanje, prema drugima pričam drugačije. Ne, ne bih sa njom bio, plašim se. Janjuše, zašto misliš da je Maja čekala da pita Boru sa vreme Igre istine o čemu sam pričao sa njim, zašto nije to u četiri oka? - upitao je Asmin.

- Veoma je egocentrična, zbog toga - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

