ISTINA IZLAZI NA VIDELO! Asmin indirektno priznao da je bacio oko na Maju, pa svoj neuspeh svalio na Uroša (VIDEO)

Šok!
Anita Stanojlović i Asmin Durdžić prošetali su po dvorištu, te su iskoristili priliku da porazgovaraju o Maji Marinković.
- Drvence, za mesec dana ću ti odati jednu tajnu, neću da zakuvavam još - rekla je Anita.
- Za koga? - pitao je Asmin.
- Moram da pustim da se odvija, vezano za mušku osobu. Meni je najjače kad je ustao i rekao "Asmin i Maja", pa pusti da se odbije - rekla je Anita.
- Blokirao priču u roku od tri dana. Ja sam se malo stvarno zezao - rekao je Asmin.
- On je presekao - rekla je Anita.
- Jeste, ali mene nije presekao, ja sam nastavio. Ja sam stvarno primetio Lukine poglede - rekao je Asmin.
Autor: A.Anđić