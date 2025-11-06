AKTUELNO

ISTINA IZLAZI NA VIDELO! Asmin indirektno priznao da je bacio oko na Maju, pa svoj neuspeh svalio na Uroša (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović i Asmin Durdžić prošetali su po dvorištu, te su iskoristili priliku da porazgovaraju o Maji Marinković.

- Drvence, za mesec dana ću ti odati jednu tajnu, neću da zakuvavam još - rekla je Anita.

- Za koga? - pitao je Asmin.

- Moram da pustim da se odvija, vezano za mušku osobu. Meni je najjače kad je ustao i rekao "Asmin i Maja", pa pusti da se odbije - rekla je Anita.

- Blokirao priču u roku od tri dana. Ja sam se malo stvarno zezao - rekao je Asmin.

- On je presekao - rekla je Anita.

- Jeste, ali mene nije presekao, ja sam nastavio. Ja sam stvarno primetio Lukine poglede - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

