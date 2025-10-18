Neće ni da je pogleda! Asmin video Maju ispred pušionice u ogledalo, pa ODMAH uradio OVO (VIDEO)

Šok!

Asmin Durdžić večeras je u emisiji "Pitanja novinara" priznao sve o odnosu sa Majom Marinković, tačnije, istakao je da je nikada nije gledao na drugačiji način, te je tako Maja rešila da prekine svaku komunikaciju sa njim.

Naime, Asmin je rano jutros imao kratke raspravice sa Minom Vrbaški, a pred spavanje je rešio da popuši cigaretu sa Terzom. Tom prilikom, u jednom momentu, video je Maju u ogledalu, te je rešio da izađe iz pušionice, u čemu ga je Terza podržao.

Kada su izlazili, Maja je stajala sa Urošem Stanićem ispred i čekala je da odu, a njih dvoje se nisu ni pogledali, već su prošli jedno pored drugoga, a kako će se njihov odnos odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić