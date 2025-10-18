AKTUELNO

Zadruga

Neće ni da je pogleda! Asmin video Maju ispred pušionice u ogledalo, pa ODMAH uradio OVO (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Asmin Durdžić večeras je u emisiji "Pitanja novinara" priznao sve o odnosu sa Majom Marinković, tačnije, istakao je da je nikada nije gledao na drugačiji način, te je tako Maja rešila da prekine svaku komunikaciju sa njim.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Asmin je rano jutros imao kratke raspravice sa Minom Vrbaški, a pred spavanje je rešio da popuši cigaretu sa Terzom. Tom prilikom, u jednom momentu, video je Maju u ogledalu, te je rešio da izađe iz pušionice, u čemu ga je Terza podržao.

Kada su izlazili, Maja je stajala sa Urošem Stanićem ispred i čekala je da odu, a njih dvoje se nisu ni pogledali, već su prošli jedno pored drugoga, a kako će se njihov odnos odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

