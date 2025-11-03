VINUO JE U NEBESA: Asmin priznao da Maju izdvaja od ostalih učesnika, udelio joj veoma važan EPITET! (VIDEO)

Dao svoj sud!

Učesnici Elite danas biraju najdirektniju osobu. Prvi je svoj stav iskazao Borislav Terzić Terza.

- Matora, Anđelo i Mina - kazao je Terza.

- Terza je na prvom mestu. Kačavenda nema dlake na jeziku, ona svakom može da kaže sve u lice. Treća osoba je Bebica, on nema problem s tim da svakom kaže sve u lice, to je činjenica - kazala je Mina.

- Po mom mišljenju posotoji samo jedna osoba koja je ovde diretna, a to je Maja Marinković. Uroš je na drugom mestu, a na trećem je Zorica Marković - kazao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: S.Z.