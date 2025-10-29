POSTOJE SIMPATIJE: Dača tvrdi da Asmin i Maja flertuju jedno sa drugim, optužio Aneli da krišom gleda Durdžića, pa se osvrnuo na Radu: NIJE ISKRENA! (VIDEO)

Dača Virijević stigao je u Rajksi vrt, kako bi prokovorio o odnosu Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Dačo, šta ima novo kod tebe? - upitalo je Drvo.

- Drvo, ja svakako znam da sam nekima trn u oku zbog moji prijatelja s kojima sam dobar - rekao je Dača.

- Mina mi je danas rekla da se klupko odmotava i da ti imaš da mi kažeš o čemu je reč. Da čujem? - upitalo je Drvo.

- Asmin je do pre nedelju dana govorio da je flert sa Majom bila igra, a ona se veoma upecala, baš se iskompleksirala zbog toga. Drvence, postoje simpatije između Asmina i Maje. Da ništa ne postoji, ne bi ona juče viski tražila, a Asmin je dobio viski. Maja je rekla Anđelu da jedino on ima kodekse, a mislim da je to bio inat Asminu.

- Šta ti misliš o tom odnosu? - upitalo je Drvo.

- On se igra, ali ta igra može da preraste u opsesiju. Kod njih dvoje je već preraslo u neko sviđanje. Zbog čega bi on rekao da je ostavljen zbog Maje? On je bio u vezi sa Stanijom, a mene je začidilo da bi je zamenio. Da me neko ne shvati pogrešno, Stanija je profesorka, a Maja učenica, a zna se da učenik ume da nadmaši učitelja - rekao je Dača.

- Kako ti deluje odnos Aneli i Luke? - upitalo je Drvo.

- Pokušavaju da prikriju jedno drugo, to je jasno kao dan, jer je bilo dosta svađa među njima. Aneli stalno gleda Asmina. Ljubi se sa Lukom i gleda u Asmina. Smeška mu se u prolazu, a grli Luku. Sa Lukom je sve iz interesa, nema tu prave ljubavi. Luka je najveći lažov, ja to tvrdim. Laž smisli u par sekundi, ja to tvrdim - rekao je Dača.

- Kako komentarišeš to što je Rada priznala simpatije prema tebi? - upitalo je Drvo.

- Ona je sjajna devojka, dobra je i lepa. Ima dosta kvaliteta, ali ne mogu da kažem da joj verujem, Drvo. Ona je devojka koja je pre deset dana rekla da joj se dopada Anđelo, a sada ja Videćemo, neću da govorim ništa, polako - rekao je Dača.

