ONA RADI SVE IZ INATA JANJUŠU: Dača smatra da je Janjuš epicentar Anelinog interesovanja: SMETA JOJ... (VIDEO)

U narednom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide kako Aneli Ahmić i Asmin Durdžić zbijaju šale.
- Ona je navikla da se druži sa ljudima koji je pljuju - rekao je Luka.
- To nije tačno - rekla je Aneli.
- Meni je ovo dno dna. Luka je nju branio, a ona sad dolazi i pecka se sa Asminom. Dno dna - kazao je Miladin.
- Aneli sve namenski radi kako bi provocirala Janjuša, to je istina. Ona i sa Anđelom što očijuka, radi u inat Janjušu,, smeta joj njegovo druženje sa Kačavendom. Kako god da je, nije ni blizu onome što je radio Luka - rekao je Dačo.
Detaljnije pogledajte u video-klipu.
Autor: S.Z.