REŠIO DA PROGOVORI: Asmin pokušao da objasni Dači zbog čega je završio sa Aneli u krevetu, tvrdi da je sve deo njegove OSVETE! (VIDEO)

Asmin Drudžić razgovarao je sa Dačom Virijevićem o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Ja sam rekao da postoji opcija da po cenu da razočaraš svoju porodicu, da si hteo da je poniziš. Druga opcija je da su ti se emocije vratile - rekao je Dača.

- Ne, nisu mi se vratile emocije. Ja sam govorio da mogu da budem sa njom kad poželim. Ona žali za našim odnosom jer sam bio najbolji na svetu. Ponižavala me je najstrašnije, bez ikakvog razloga. Luka je pričao o meni šta je pričao. Meni je drugi muškarac na televiziji držao predavanje o mom detetu, zamisli to! Moje dete je bilo pored njega, a ja svoje dete nisam godinama video. Da nemam Noru sa Aneli, ja bih je skroz isponižavao. Bio sam svestan da ću poniziti svoju porodicu, Staniju i sebe, ali mi je bio cilj da uradim sve to. Mislio sam da ću oko Nove godine sve uraditi, ali je alkohol učinio svoje - rekao je Asmin.

- Zašto si rekao da ćeš biti sa Aneli, ako ti se još jednog utorka desi to sa njom? - upitao je Dača.

- Zato jer se utorak sa Aneli više nikada neće ponoviti - kazao je Asmin.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

