AKTUELNO

Zadruga

Ništa joj nije jasno, ali jeste sve! Aneli se totalno pogubila, Asmin otkrio zbog čega je gura kod Luke (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Milan Milošević prvo pitanje za večeras pročitao je Asminu Durdžiću.

- Ako želiš Aneli dobro, kako kažeš, zašto je guraš u odnos sa Lukom koji je, kako si rekao, uništio - glasilo je pitanje.

- Ne guram je, ja nisam pričao da je on nju uništio, oni su sebe međusobno uništili, ali sada ne mogu da pričam na tu temu iz meni ličnih razloga - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pričao sam danas sa njom o svemu i onda sam ja njoj prišao kada je zaplakala. Eto, sinoć mi je prišao kada je bila žurka, samo je rekao da ne treba da se svađamo, da se smirimo i da ona mene voli - rekao je Luka.

- A ovamo govori njoj: "Ti mene voliš" - rekao je voditelj.

- Ona meni kaže da ga voli, on kaže da je voli. Nisu oni deca od 13 godina da ih guram jedno drugom - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- On meni nije jasan šta radi, neke njegove spletke su u pitanju, iz njegovih privatnih razloga, ja to neću pričati, kada bude spreman, neka sam priča. Ja dobro znam šta on radi i kako razmišlja - rekla je Aneli.

- Ako mi kažeš da njega voliš i on mi kaže da te voli, ne znam šta radim - rekao je Durdžić.

- Znala sam, rekla sam da će doći ta pitanja, jer nema logike, pričao je suprotno - rekla je Ahmićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

NIJE MU JASNO ZBOG ČEGA: Luka progovorio o prodatim automobilima, pa je otkrio da li podržava Sitinu odluku (VIDEO)

Zadruga

SAD JE SVE JASNO! Asmin otkrio da se Aniti dopada Luka, nastao haos u Beloj kući (VIDEO)

Zadruga

Igra, ali na njihovu štetu: Matora otkrila zbog čega je poslala Aneli i Alibabu u izolaciju, sada joj je sve jasno! (VIDEO)

Zadruga

SADA JE SVE JASNO! Maja izabrala između Asmina i Luke: Mića između redova shvatio istinu (VIDEO)

Domaći

TOTALNO JE RASKRINKALI: Ivan smatra da je Teodora drži Bebicu na dugom lancu, Filip priznao zbog čega mu još uvek nije devojka (VIDEO)

Zadruga

SAD JE SVE JASNO: Đedović otkrio zbog čega je Terza zakopao ratne sekire sa Gastozom! (VIDEO)