Ništa joj nije jasno, ali jeste sve! Aneli se totalno pogubila, Asmin otkrio zbog čega je gura kod Luke (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević prvo pitanje za večeras pročitao je Asminu Durdžiću.

- Ako želiš Aneli dobro, kako kažeš, zašto je guraš u odnos sa Lukom koji je, kako si rekao, uništio - glasilo je pitanje.

- Ne guram je, ja nisam pričao da je on nju uništio, oni su sebe međusobno uništili, ali sada ne mogu da pričam na tu temu iz meni ličnih razloga - rekao je Asmin.

- Pričao sam danas sa njom o svemu i onda sam ja njoj prišao kada je zaplakala. Eto, sinoć mi je prišao kada je bila žurka, samo je rekao da ne treba da se svađamo, da se smirimo i da ona mene voli - rekao je Luka.

- A ovamo govori njoj: "Ti mene voliš" - rekao je voditelj.

- Ona meni kaže da ga voli, on kaže da je voli. Nisu oni deca od 13 godina da ih guram jedno drugom - rekao je Asmin.

- On meni nije jasan šta radi, neke njegove spletke su u pitanju, iz njegovih privatnih razloga, ja to neću pričati, kada bude spreman, neka sam priča. Ja dobro znam šta on radi i kako razmišlja - rekla je Aneli.

- Ako mi kažeš da njega voliš i on mi kaže da te voli, ne znam šta radim - rekao je Durdžić.

- Znala sam, rekla sam da će doći ta pitanja, jer nema logike, pričao je suprotno - rekla je Ahmićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić