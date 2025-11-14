SAD JE SVE JASNO! Asmin otkrio da se Aniti dopada Luka, nastao haos u Beloj kući (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anita Stanojlović govori Asminu Durdžiću da ima krevet pored njega.

- On mi je rekao da imam krevet pored Dače jer nisam imala gde - rekla je Anita.

- Ja nju gledam kao drugaricu i ona mene kao druga. Anita je prelepa i prezgodna, iskusna u životu, ali nemamo tu komunikaciju. Pričamo o njenom životu i Anđelu. Ja znam ko se njoj sviđa, ali nećemo to sad da otkrijemo. Njoj se sviđa Luka, svaki dan mi to govori. Ona sedne malo tu da ga vidi, on pobegne tamo - rekao je Asmin.

- Ne sviđa mi se, rekla sam da je simpatičan - ubacila se Anita.

- SVaki dan mi priča o njemu - rekao je Asmin.

- Da li ej Anita veća opasnost ili Maja? - pitala je Ivana.

- Anita, Maja se igra sa svima nama - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić