SAD JE SVE JASNO! Asmin otkrio da se Aniti dopada Luka, nastao haos u Beloj kući (VIDEO)

Šok!
U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Anita Stanojlović govori Asminu Durdžiću da ima krevet pored njega.
- On mi je rekao da imam krevet pored Dače jer nisam imala gde - rekla je Anita.
- Ja nju gledam kao drugaricu i ona mene kao druga. Anita je prelepa i prezgodna, iskusna u životu, ali nemamo tu komunikaciju. Pričamo o njenom životu i Anđelu. Ja znam ko se njoj sviđa, ali nećemo to sad da otkrijemo. Njoj se sviđa Luka, svaki dan mi to govori. Ona sedne malo tu da ga vidi, on pobegne tamo - rekao je Asmin.
- Ne sviđa mi se, rekla sam da je simpatičan - ubacila se Anita.
- SVaki dan mi priča o njemu - rekao je Asmin.
- Da li ej Anita veća opasnost ili Maja? - pitala je Ivana.
- Anita, Maja se igra sa svima nama - rekao je Asmin.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: A.Anđić