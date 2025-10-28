Preokret: Zorica najavila pomirenje Alibabe i Aneli, nastao muk u Beloj kući! (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Ja vidim da će se pomiriti Asmin i Aneli i niko ne može da me ubedi u suprotno. Ja sam kuja stara i vidim da ona ima emocije prema njemu, a njega nisam toliko pratila. Ukoliko je Nora ćerka od Asmina, to će se sigurno desiti - rekla je Zorica.

- Ja sam Luki rekla da on ne obraća pažnju s kojim žarom priča neke stvari i to govori da je istina sve što priča. On je flertovao sa Majom i tu nema nikakve priče - rekla je Matora.

- Nema više nikakve priče sa Majom - rekao je Luka.

- Videli smo danas - rekao je Milan.

- Aneli je moja duša i moja ljubav mala - rekao je Luka.

- Mene je on zvao i rekao da je izašao iz stana i da se posvađao sa Aneli, rekao mi je da želi da gazimo Asmina i tražio da budem tu uz njega, a onda mi je rekao: ''Ako bude Aneli nešto loše radila, onda gazimo i nju'' - rekao je Terza.

- Istina - rekao je Luka.

- Luka je lagao da je potpisao dva dana pred ulazak ugovor - rekao je Milan.

- Ne, rekao sam da sam potpisao 21. avgusta, a dva dana pred ulazak sam odlučio da definitivno uđem od početka - rekao je Luka.

- Ja sam dovoljni linč preživela napolju da sam ga gurnula u vatru, to su mi svi govorili napolju - rekla je Aneli.

- Ti si dan kasnije trebala da ideš na razgovor

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić