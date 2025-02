Šok!

Marko Đedović razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi.

- Terza je pričao da ne može da podnese Gastoza jer se pričalo da je imao grupnjak sa Milicom napolju, to nije istina. Što misliš da je on sada dobar sa Gastozom?! Zbog Sofije! On se sada zbližio sa njim, samo da bi ga udaljio od nje. Terza je prvi svašra pričao za Milicu, sve je ovo njegova igra - kazao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.