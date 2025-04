Zakopali ratne sekire: Gastoz sklopio primirje sa Urošem, shvatio da mu je ispao bolji od mnogih prijatelja (VIDEO)

Šok u emisiji!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelja je pročitala pitanje koje je bilo za Sofiju Janićijević.

- Zašto si opet zaratila sa Tezom i zbog čega negiraš emocije kad vidimo da te povređuje šta radi sa drugim devojkama? - glasilo je pitanje.

- Nisam zaratila nego mu smeta moje mišljenje i neće da prizna da je pogrešio. Zaita nemam emocije - rekla je Sofija.

- Sa folirantima ne želim da komuniciram. Ona je kao povređena, veza od mesec dana. Pravi žrtvu, ne zanima me. Ja jednu rečenicu neću da progovorim sa njom. Pokušala je da unese nemir u vezu Sanje i Marka. Kačavenda se prešaltala da brani nju jer je njen bivši muž dobar sa njenom majkom. Sofija je dobar prijatelj kad Kačavenda dođe sa suđenja i meni sve kaže. One pokazuju pravo lice - dodao je Terza.

- Moram da demantujem da su bilo kakvi prijatelji - rekla je Kačavenda.

Naredno pitanje bilo je za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Da li si konačnop shvatio da je Uroš mala maca, a da su oni koje si smatrao drugovima ljubomorni? - glasilo je pitanje.

- Neću da budem pristrasan, ali Uroš je neko ko ima o svakome da kaže, ali zavisi ko se kako postavi. Ako mu osoba treba on će da bude dobar do slučajne uvrede, a ako ga neko brani i uvredi ga, on će da izbaci sve. Njega treba ili negovati ili izbegavati - rekao je Gastoz.

- Za ove ajkuje ja jesam maca. Mislim da se Gastoz ogrešio o mene. Mislim da je shvatio i promenio se prema meni, rekao mi je i da sam smršao. Drago mi je da Gastoz uviđa neke stvari - dodao je Uroš.

- Ljubomora je izlečiva bolest. Je l' ima neko da je ljubomoran na mene i moju devojku? - pričao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić