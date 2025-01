Sasuo mu sve u lice: Đedović i Peja zakopali ratne sekire, Jovan shvatio da je napravio grešku! (VIDEO)

Ponovo mu uputio izvinjenje!

Marko Đedović i Jovan Pejić Peja obavili su razgovor nakon emisije "Gledanje snimaka", a Peja je još jednom želeo da mu se izvini zbog teorija koje je razvio u glavi i napada za crnim stolom.

- Ne možete mi ništa šta god da mi kažeš, ti mene ne možeš emotivno da koštaš, a ja na svakoj krivini mogu da te isteram iz pameti. Kad si bio u rehabu rekao sam ti da radiš šta ti se radi. Mene je samo jedna stvar iznervirala, za koju ću da j*bem matorom Peji majku kad izađem. On je mene pozvao i pričao mi neke stvari, znaš na šta mislim. Zamolio me je i rekao da ti dam parfem i da ti kažem jednu rečenicu koju nisam i da ćeš tako da skontaš da smo dobri i da utičem na tebe da budeš bolje. Rekao sam da to ne radim i da mi ne treba to, ali je Sanjin prijatelj i nije mi bio problem. Jednom sam te video i rekao ti da ideš kod devojke, a ti si skapirao da te uvaljujujem Eni, a radio sam nešto drugo. Sledeći put sam ti opet rekao, a ti si rekao: "Evo, još 1000 dinara". On je mene uvalio u g*vna i zato mi se izvinjava jer zna šta me je zamolio - govorio je Marko.

- Kapiram - dodao je Peja.

- Ti si moj napad na starački dom razumeo da hoću da te odvojim, a poenta je da oni ne utiču dobro jer ti ne kažu ono što sam ti ja rekao u kazinu, kad već postoji neko stariji od tebe. Zlata mi tek nije jasna da se savetuje sa Ivanom, a isto je mogla da pozove Sanju. Ako ideš na utakmicu gledaš kako kapiten igra, a ne šta rade rezervni igrači - dodao je Đedović.

- Ja ti se izvinjavam ovom prilikom jer sam bio utripovan - rekao je Peja.

- Meni se sviđa kako se ona svađa, to je druga stvar. Šta tražiš ovde kao nećeš da pričaš? - pitao je Marko.

- Kapiram. Hoću da ti se izvinim za tu teoriju - rekao je Peja.

Autor: A. Nikolić