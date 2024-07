Priznao grešku: Stanislav se izvinio Mioni što je nazvao kravom, otkrio da li mu smeta Matorino druženje sa Aleksićem! (VIDEO)

Uputio izvinjenje!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić ugostila je petoplasiranog učesnika Stanislava Krofaka. Gledateljka otkrila da je zabolelo što su namestili Stanislavu izjavu koju je uputio Mioni da je odnosu kao krava, on otkrio da to jeste izgovorio, te se izvinio Mioni na ružni rečima.

Imam pitanje za Stanislava jer me boli što su namestili Stanislavu da je rekao da je Miona kao krava u krevetu i ako se zna da Stanislav to nije rekao i ako je Maja ubeđivala da jeste to rekao, samo treba da joj kažete da je lažov jedan običan -rekla je gledateljka.

-Jesam, ja sam to rekao. Pogledao sam klip i ne želim da lažem, kad sam to pričao bio sam zanešen i nekako to nije moj način, ispričavam se ovog trenutka i zaista to nije moj način govorenja. Ne znam kako mi je to izletelo -rekao je Stanislav.

Kakvo je tvoje mišljenje o Matoroj i da li misliš da su Ša i ona pravi prijatelji? -pitala je Ivana.

-Ja ne mogu verovati da takva glava živi u tom telu, ona je uporna u tome što nameri i drago mi je što je skinula kilograme. Ja ne znam kakav je njihov odnos bio napolju ranije, čuo sam da su se družili, naše druženje je došlo spontano i nekako smo se poklopili, ona je preko Alekse počela da se druži sa mnom i onda je shvatila da sam normalan

Autor: Nemanja Šolaja