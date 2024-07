Nema karakter u glasu: Gledalac poručio Mioni da se mane pevanja, Stanislav traži javno izvinjenje od Takija za sve uvrede! (VIDEO)

Traži izvinjenje!

U toku je emisija 'Narod pita'. Večerašnja voditeljka Ivana Šopić ugostila je petoplasiranog učesnika Stanislava Krofaka. Velibor iz Kladova pohvalio je Stanislava za njegov karakter, smatra da Miona nema karakter u glasu za pevačicu.

Želeo bih da pohvalim Stanislava i da mu prenesem pozdrave od Nade Topčagić, nekako mislim da Miona nema karakter i snagu u glasu, sad šta god da snimi koga interesuje Miona, samo će da se raskanta sa Ša i to je to. Što se tiče Maje ona se predstavlja kao zvezda, ja ne znam kakva je ona zvezda. Može da bude kompliment Stanislavu što ga Taki pljuje jer on nema nikakav karakter. Što se tiče Ša on je dobar čovek ali ima pogrešne izbore. Hteo sam Stanislava da pitam da li ima devijaciju nosa jer je tražio kapi u hotelu?

Meni je 5 puta lomljen nos, tako da sam dogovorio novu operaciju i treba uskoro to da uradim.

Stanislave šta ti je rekla ćerka, da li je ljuta na tebe? -pitala je Ivana.

Nije se uopšte ljutila, ona je meni samo otvorila oči, moja ćerka živi sa mamom i naravno da ona ima uticaj na nju, meni je to pismo baš bilo veliki šok i mogli su to na lepši način napisati.

Da li si ispratio Takijeve komentare vezano za tebe? -pitala je Ivana.

Dok se meni Taki ne ispriča javno zbog svega ja nemam šta da pričam sa njim. Ja sam video po bratovom pogledu da me je Taki mnogo vređao napolju, ja sam samo hteo da ga pitam šta je problem ali se nismo susreli na finalu.

Autor: Nemanja Šolaja