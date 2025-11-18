AKTUELNO

Zadruga

SADA JE SVE JASNO! Maja izabrala između Asmina i Luke: Mića između redova shvatio istinu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je "Igra istina", a Luka Vujović postavio je pitanje za Hanu Duvnjak.

- Hana kakvi su tvoji planovi, jesi li razmišljala da ostaneš ovde u drugom stanju? - pitao je Luka.

- Pa i da se desi, mi smo rekli troje dece - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Majo sa kim bi pre bila sa Lukom ili Asminom? - pitao je Mića.

- Ako bih morala da biram Luka jer je Aneli moj neprijatelj, a Stanija moja prijateljica. Meni je Stanija bitna, a Aneli mi nije bitna - rekla je Maja.

- Sama si rekla - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj odgvoor je vrlo jasan. Nikad ne bih bila sa Amsinom jer je on Stanijin partner, za mene je bio i ostaće. Luka mi je drag, ali je totalno proluopao. U početku mi je bilo zanimljvo - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Domaći

Zavrtela repom! Maja izabrala između Asmina i Luke: Ovaj rasplet niko nije očekivao (VIDEO)

Domaći

SADA JE SVE JASNO: Maja birala između Asmina i Luke, pa se obratila Staniji (VIDEO)

Zadruga

PROGOVORILA! Maja ubeđena da je veza Aneli i Luke ugrožena, Bora otkrio da li bi pre izabrala Asmina ili Vujovića (VIDEO)

Zadruga

SADA JE SVE JASNO: Maja priznala da li komentariše Asmina (VIDEO)

Zadruga

Sada je sve jasno! Aneli se osamila, pa priznala: Malo ja... (VIDEO)

Zadruga

SADA JE SVE JASNO: Sofija raskrinakala Teodoru i njeno ponašanje sa Asminom i Filipom, ubeđena u jedno (VIDEO)