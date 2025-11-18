SADA JE SVE JASNO! Maja izabrala između Asmina i Luke: Mića između redova shvatio istinu (VIDEO)

U toku je "Igra istina", a Luka Vujović postavio je pitanje za Hanu Duvnjak.

- Hana kakvi su tvoji planovi, jesi li razmišljala da ostaneš ovde u drugom stanju? - pitao je Luka.

- Pa i da se desi, mi smo rekli troje dece - rekla je Hana.

- Majo sa kim bi pre bila sa Lukom ili Asminom? - pitao je Mića.

- Ako bih morala da biram Luka jer je Aneli moj neprijatelj, a Stanija moja prijateljica. Meni je Stanija bitna, a Aneli mi nije bitna - rekla je Maja.

- Sama si rekla - rekao je Mića.

- Moj odgvoor je vrlo jasan. Nikad ne bih bila sa Amsinom jer je on Stanijin partner, za mene je bio i ostaće. Luka mi je drag, ali je totalno proluopao. U početku mi je bilo zanimljvo - rekla je Maja.

