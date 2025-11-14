SADA JE SVE JASNO: Sofija raskrinakala Teodoru i njeno ponašanje sa Asminom i Filipom, ubeđena u jedno (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pušten klip na kojem Sofija Janićijević i Milena Kačavenda komentarišu Teodoru Delić i njeno ponašanje sa pojedinim učesnicima, između ostalog i Asminom Durdžićem.

- Teodora bi bila sa Filipom a i da je on ostavi zbog neke utorak devojke, zna da će biti sa Bebicom nakon toga. Ja sam mislila da će je pitanja poljuljati pitanja i komentari, ali to se nije desilo. Moram da kažem da je bilo i situacija kada ju je Asmin hvatao za du*e, a to je njoj Bebica i zamerio, a ona ništa. Moram da kažem da je gledanje sa Filipom počelo pre dva meseca, a sa Asminoim pre dve nedelje - rekla je Sofija.

