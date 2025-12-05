AKTUELNO

Zadruga

POKUŠAO DA SE OPERE: Luka otkrio zbog čega je dodao vazu Maji! (VIDEO)

Šok!

Šok!

U narednom videpo klipu, učesnici su imali priliku da vide da je Luka dao vazu Maji Marinković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je Anđelo rekekao da donesem vazu, ja sam to uradio. Samo sam pomogao - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

