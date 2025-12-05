POKUŠAO DA SE OPERE: Luka otkrio zbog čega je dodao vazu Maji! (VIDEO)

Šok!
U narednom videpo klipu, učesnici su imali priliku da vide da je Luka dao vazu Maji Marinković.
- Meni je Anđelo rekekao da donesem vazu, ja sam to uradio. Samo sam pomogao - rekao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.
AKTUELNO
Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||
U narednom videpo klipu, učesnici su imali priliku da vide da je Luka dao vazu Maji Marinković.
- Meni je Anđelo rekekao da donesem vazu, ja sam to uradio. Samo sam pomogao - rekao je Luka.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: S.Z.