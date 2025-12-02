Novi preokret: Alibaba počeo da brani i ostale Ahmiće, pokušao da ućutka Neria i Hanu tokom sukoba sa Aneli! -Nastao HAOS (VIDEO)

Šok!

Tokom "Igre istine" došlo je do novog haosa između Aneli Ahmić, Hane Duvnjak i Neria Ružanjija u koji se umešao i Asmin Durdžić kako bi stao u zaštitu bivše partnerke.

- Nerio, nastavi sinoć gde si stao o situaciji sa Sitom - rekla je Sofija.

- Sita je svojoj prvoj rođaci pozvala da se oduzme dete, a taj mali je živeo sa nama i išao u Dubrovnik u školu. Kad pet godine u kući nije pričao gornji i donji sprat ona je pozvala da prijavi. Sudski proces traje od tada - govorio je Nerio.

- Ona je pobegla sa malim u Dubravnik jer on nije dao da se mali odvede i nije mogao bez oca da pređe granicu. Ona je dovela dete, prešla granicu i mali se sakrio. Mali je išao u školu, dolazili su kod nas u Dubrovnik jednom mesečno, muž od rođake i majka. Nisu ga puštali u Trebinje jer su znali da će da ga ukradu. Ja se kunem u dete da ne lažem - govorila je Aneli.

- Kune se u dete i kaže - dodala je Hana.

- Nemoj ti moje dete da uzimaš u usta - odbrusio je Asmin Hani.

- Moja majka ne može da oprosti što je rekla da pusti malog i što mi sad idem u Trebinje kod malog na rođendanu. Sud traje već četiri godine - pričala je Aneli.

- Ja moram da se ubacim, Hana i Nerio rekli ste da imate probleme sa Sitom. On je pričao pet dana o Siti i zaustavio se, a ti tri dana i nisi imala šta više da kažeš. Živeli ste sa Sitom, odakle znaš sve priče i da li te je neko pripremao za rijaliti? - pitao je Asmin.

- Sabina je nama dolazila da plače i da vrišti - rekla je Hana.

- Je l' imaš problem sa Sitom ili sa ostalim tetkama? Ja sam ispričao sve što imam. Vi imate ozbiljan problem sa njom, a za četiri dana ste ugasili priču sa Sitom, a vi idete na tetke, Groficu i ostale. Vama se priča ugasila sa Sitom, pa rokate ostale - nastavio je Asmin.

- Mene je Nikica pratio gde god da smo išli, bilo je priajteljica koje to mogu da potvrde i trajalo je oko godinu i po dana. Ona je nas non stop pratila, a ona nije mogla da diše. Da li ste to znači? - govorila je Hana.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić