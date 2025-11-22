AKTUELNO

Zadruga

Bez blama! Aneli ponovo potkačila Nerija i Hanu, misli da joj je prošlost tmurna, ali sadašnjost roze (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Hani Duvnjak i Nerija Ružanjija.

- Ako želite da znate kakva je moja prošlost, crna i tmurna, a sadašnjost je roza. Ovo dvoje ljudi su još u prošlosti, evo pominju moje kofere - rekla je Aneli

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si se sprdala sa tim, čovek je zbog toga glavu izgubio - rekla je Hana.

- Iskreno da ti kažem, slušajući sve ove teme i priče, da, definitivno niko nema divnu prošlost, ima istine i u ovom što Aneli kaže, ima i Nerio i Hana. Ovo su za mene velike stvari i optužbe, ovde se sve vrti oko para. Svi su izneli svoje priče, prodali, jedna porodica je došla ovde da se međusobno pljuju - rekla je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

