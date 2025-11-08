Lagao je da ima dete s nekom pekarkom: Aneli zgrožena Alibabinim pričama o njihovom životu, misli da je sve vreme Noru gledao kao IGRAČKU (VIDEO)

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Aneli Ahmić.

- Sada ovde ljudi mogu da tumače to kao da li je on tebe ostavio i našao devojku posle 10 dana, a ti si govorila da si kivna jer te je prevario. Da li si ti preuveličavala da bi izazvala sažaljenje kod naroda - pitao je Darko.

- Ne, ja ništa nisam preuveličavala, ja se osećam prevareno. On je rekao da je napravio dete nekoj pekarki, sve govori o čoveku koji je u stanju tako nešto slagati. Ja imam dokaze da smo bili zajedno, da smo bili u Opatiji, u Cazinu. Po meni, jeste Stanija obmanjena i da je slagao. Zašto mu nije rodila dete?! Ne želi da mu rodi dete jer zna kakav je otac ustvari - rekla je Aneli.

- Aneli, raspravljali ste se ovih dana i ti si jednom rekla: "Nisam mu jednu reč rekla za sve što mi je napravio", šta ti je napravio i šta te najviše boli - pitao je Darko.

- To što me je ostavio kao zadnjeg kera, to što je lagao da ima dete s nekom ženom s kojom nikada nije živeo. Porekao je ceo naš život, zgazio ga je i bacio kao da je naše dete igračka, igrao se sa dečijim emocijama - rekla je Aneli.

- Aneli, slušam šta pričaju ljudi po kući, oni kažu da nabacuješ Asminu koliko je vređao tebe, Situ i Groficu. Da li si svesna da si sve ti to prva započela time što si ga lažno optužila da te je prevario, a zapravo te je ostavio - pitao je Darko.

- Ja smatram da je on mene prevario, to je moj stav. To su njihovi potrčci ovde, neka pričaju šta hoće. Ne znam za šta su onda izlazili dokazi u sedmoj sezoni...Naravno da smo imali svađe, nije bilo tri godine bajno, imali smo svađe kada je bilo to sa Valentinom. Imam pravo da pitam svog muža kome je kupio internet za Dubai - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić