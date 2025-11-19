NAPETO: Asmin i Aneli rešili da isteraju sve na ČISTAC, ponovo se prepiru oko NOVCA! (VIDEO)

Šok!
Asmin Durdžić nastavio je razgovor sa Aneli Ahmić, te su se dotakli i Luke Vujovića.
-Kako je sa Lukicom? - upitao je Asmin.
- Nismo zajedno, nemamo perspektivu, ali ti neću dati da ga vređaš - kazala je Aneli.
- Ja ga ne vređam, ne znam odakle ti to - kazao je Asmin.
- Ti si najveći prevarant. Najveći u Austriji - kazala je Aneli.
- Ti mene etiketiraš kao prevaranta. Ja to ne radim. Da li sam ja ikada sirotinju prevario? - upitao je Asmin.
- Zašto ja ne dobijam dečiji dodatak? - upitala je Aneli.
- Nisi u Austriji - kazao je Asmin.
- Ne, nego si me odjavio - kazala je Aneli.
- Kako si digla onih dvadeset hiljada evra? - upitao je Asmin.
- Račun je čist, para nema, nije ih bilo - rekla je Aneli.
- Gde je Nora sada prijavljena? - upitao je Asmin.
- Nigde - kazala je Aneli.
- Kako dete ide kod lekara? - upitao je Asmin.
- Privatno - kazala je Aneli.
- Da li si vakcinisala Noru? - upitao je Asmin.
- Nisam je vakcinisala - rekla je Aneli.
Autor: S.Z.