Ovo pitanje izazvalo je karambol: Alibaba i Janjuš dobili zadatak da navedu pet dobrih i loših osobina Aneli i Maje, nastao haos (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića i Marka Janjuševića Janjuša.

- Nabrojte nam po pet dobrih i pet loših osobina od Maje i Aneli? - glasilo je pitanje.

- Maja lepo izgleda, ima karakter, ima stav, hrabra, pedantna, a nema nijednu lošu. Aneli nema nijednu dobru osobinu, evo majke mi ne znam nijednu. Ona tvrdi tri godine da je ovde bila domaćica i da mi je pravila ručak, a ovde pravi Luki hranu i stavi jaje na oko u tortilju. Kako si onda meni kuvala? Za mene nema dobru osobinu. Lošu ima što laže, ne zna da se ponaša kao žena, ne zna da se ponaša kao majka i ne zna da priča kao majka - govorio je Asmin.

- Nije naveo da je aljkava - dodao je Luka.

- Nisam hteo da je ponižavam - rekao je Asmin.

- Što se tiče Maje simaptična, duhovita, harizmatična... Loše ne poštuje sama sebe, zna da slaže -

-- Ja da sam na Janjuševom mestu trebali bi da znaju konkretno moje loše osobine, ja sam osvetoljubiva, ljubomorna, posesivna, tvrdoglava - govorila je Maja.

- Laka je devojka - dodao je Janjuš.

- Sad jede g*vna. Ja mislim da samo sebe poštujem više nego oni. Ne radim stvari jer sam naučila da poštujem sebe. Ja da ne poštujem samu sebe da bih se sa tobom pomirila. Vi mene svi ovde gledate kao konkurenciju, a muškarci koji ne mogu da me imaju će uvek da kažu da sam laka - govorila je Maja.

- U ovoj sezoni nemam nijednu dobru osobinu da kažem za Aneli - rekao je Janjuš.

- Ovo nije fer. Mi da ne posedujemo dobre i loše osobine, što su bili sa nama? Ovo je čista sujeta i ego. Aneli ima dobre osobine, a ima i loše, sve ih imamo - govorila je Maja.

- Ona je meni u "Eliti 7" imala sve dobro, za mene bila najlepša. Imala je smisao za humor, simpatična, a u ovom rijalitiju mi izgleda pogubljeno. Za mene si bila najsimpatičnija, najbolja, a sad nisi, sediš u ćošku i totalno si nesrećna. Razmisli malo da li si sa mnom bila srećna, pa neka sam ti ja najveći lažov. Maji sam lepo rekao pozitivne, a ne jednu lošu je skočila - govorio je Janjuš.

Autor: A. Nikolić