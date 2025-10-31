Karambol u Eliti: Bukti nikad žešći rat Kačavende i Luke, umešali se Aneli i Janjuš, nastao haos! (VIDEO)

Haos na sve strane!

U toku je emisija ''Gledanje snim a ka'', a takmičari su imali prilike da pogledaju razgovor Marka Janjuševića Janjuša i Aneli Ahmić u kom on pokušava da dokaže da ga Ahmićeva i dalje voli . Voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću.

- Preneo mi je Ivan sve ovo, a jako me povredilo. Ovakve stvari me izbacuju iz takta i povređuju - rekao je Luka.

- Meni je ovo jezivo, čovek je uhodi kao manijak sa klupice. Uporno nameće njoj da ne voli Luku, a ona je imala stav kad je ušla da ne želi da se svađa s njim. Po meni nije ništa loše uradila Aneli, a Luka mi skandalozne reakcije ima - rekao je Alibaba.

- Luka vrti priču u krug, reakciju su mu baš smešne - rekla je Zorica.

- Aneli ne radi ništa, on nju uhodi i trebaš njemu da kažeš - rekao je Alibaba.

- Najgore od svega ovoga je da ja poverujem da nju Asmin brani. Koga vi j*bete? Sinoć je branio, ali sada se smeje sa Janjušem sve vreme. Njih dvoje ne znaju šta hoće i mislim da je prenaglašeno samo što Aneli nije ravnodušna - rekla je Zorica.

- Ovde izgleda da je samo Luka lud stvarno. Da imam verenicu i da se ovako ponaša, nabio bih joj glavu u veš mašinu. Vidimo da nema promene ponašanja kod Aneli, on će najveći debakl doživeti kada nju pošalju s nekim u izolaciju - rekao je Alibaba.

- On bre igra rijaliti, to je jedna p*čka. Ne sme nikome da se suprodstavi, samo druge žene dira. P*šikarević, njega treba k*rati. Što ne skačeš na muškarce? - rekla je Milena.

- Koliko si ti žena nerealna, to je stvarno strašno. Kako mogu ja da mu budem kriv, a ne njegova verenica? - rekao je Janjuš.

- Ti si najgora žena koju sa ikada upoznao. Meni je tebi žao, znaš li koliko si zla i jadna? - upitao je Luka.

- Idi u šumu, p*čko jedna mrš - rekla je Milena.

- Koliko si ti ljubomorna klošarko - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić