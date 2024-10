Novi rat u Eliti: Aleksandra proglasila Mionu najvećim zlom, nastao karambol u programu! (VIDEO)

Pljušte brutalne prozivke na sve strane!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" pozvao je Aleksandru Nikolić da iznese svoje iskreno mišljenje o Mioni Jovanović, pošto ju ogovarala iza leđa.

- Da li imaš smelosti da kažeš Mioni šta misliš o njoj? - pitao je Milan Milošević.

- Ša jako poštujem, on mi je bio jedan od miljenika. Videla sam da muškarac iskvari ženu, ali nikad da žena toliko iskvari muškarca i sve dobro kod njega. Znam da je jako ružno kad neko kudi osobu koju voliš i da ti nije drago, pa ću da budem blaža. Nijedna devojka nije zla kao ti, na čelu ti piše da si arogantna i bezobrazna. Ja neću zbog njega, on može da mi kaže šta hoće. O njoj imam najgore mišljenje. Sličan se sličnom raduje, zato su Aneli i ona dobre. Mislim da je sa njim zarad ciljeva, mislim da to neće da traje. Ona je rekla da neće decu, a njemu mislim da je vreme - govorila je Aleksandra.

- Totalno mi je antipatična. Ja se njoj nisam javila, niti bih. Ona jedan neviđeni fantik i fejkerka. Ona je meni na lekarskom pregledu rekla da sam baš slatka. Žena je pokušala da mi se uvuče. Ona ne treba da brine da li ću ja da rodim svom dečku dete, a ona je došla da vapi za polnim organom zauzete osobe. Divna majko - rekla je Miona.

- Ne diraj mi majčinstvo. Folirantkinjo jedna, počela si da ga maziš i paziš nisi ga fermala dok se ovde kidao, samo što mu srce nije iskočilo. Meni se desilo isto što i njemu - dodala je Nikolićeva.

- Ona pokušava sad ovde, kao što je kod Aneli i Mateje - rekla je Miona.

- Ja šta pokušam to i ostvarim. Sličan se sličnom se raduje. Je l' on nije bio tuđ kad si ti vapila? - odbrusila je Aleksandra.

- Neću da dajem na značaju ovakvim odronima. Mene je blam ove žene. Meni da je bila bitna ja bih se upoznala sa njom. Devojka nije normalna, opsednuta je. Ja sa ovakim slučajevima ne želim da se razdvajam - govorila je Jovanovićeva.

- Ako za zauzetog muškarca kažeš da bi imala s*ks sa njim, to je odmah nabacivanje - dodala je Teodora Delić.

Autor: A. Nikolić