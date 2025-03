Nikad brutalnije prozivke pljušte na sve strane!

Tokom nominacija u kući Odabranih došlo je do nove žestoke svađe između Anđele Đuričić i Sanje Grujić.

- Ti non stop spominješ mog oca, neki s*ksualni odnos, to je bolesno - rekao je Marko.

- Ja sam rekla da moji roditelji vole Marka kao da mi je sin, a ona je rekla da smo incest... Ona je tako preokrenula i u šestici. Ti imaš bolesne izjave, pričaš da Ivan mrzi svoju decu, da je Matora htela da ubije dete od šest meseci - govorila je Sanja.

- Ti si proklela sve žene i rekla da ću da završim kao Ksenija Pajčin - dodala je Anđela.

- Možda ne sa njim. Ti si od najpozitivnije osobe napravila najgoru. Mi se zajedno borimo protiv drugih, a ti se boriš protiv tvog dečka - nastavila je Grujićeva.

- Ti si ga uzela od njegove porodice. Lažni Dalila i Dejan, tako je i ona radila. Njegova porodica te je demantovala i rekla da si ga odvojila, a ti kažeš da je tvoje dovoljna. Svakome je potrebna porodica. Želim da se on pomiri sa porodicom, od te veća ljubav ne postoji - govorila je Anđela.

- Kad su se posvađali? O meni imate priče, a ja vaša dela imam na tacni. Anđela je svojim delima pokazala da je p*rno glumica - rekla je Sanja.

- Ja se ložim na p*rno glumice - dodao je Gastoz.

- Pozdrav za Filipa Cara, čujem da me pozdravljaš, molim te kr*sni još jednom ovu kombinaciju da se smiri - pričala je Đruričićeva.

- Voleo bih da izbaciš moju porodicu iz usta jer i ti imaš bolnu tačku, na koju ti ja nikad ne bih udario. Žao mi je što mi se učešće svelo na ove stvari i ne mogu da iznesem mišljenje, nego se odmah hvata sam pljuvao svoju porodicu. Nominovaću Jelenu Ilić. Možete Sanji da komentarišete šesticu, ali onda Anđela može i tebi da se komentariše - poručio je Marko.

- Jedan moj postupak ne može da bude gori od vaših života - rekla je Anđela.

- Ti imaš loša dela. Mima i Ena su ustale da govore Sanji o promocijama, a ne znam za šta optužuju kad su radile isti posao? Ja samo želim da kažem Anđeli za sve optužbe da nikad ne možeš da kažeš da je neko monstruozan, jer si ti imala takve izjave. Maji si dedu pominjala kad je došla sa sahrane, Zorici Marković si skidala naočare, rekla si da je Matora ubica jer je htela da pomogne. Razumem da Gastoz želi da je zaštiti ali je jako pokvarena i monstruozna - govorio je Marko.

- Bara bar su - rekao je Gastoz.

- Moja devojka je samo uporedila. Ona je na Kseniju Pajčin ljubomorisala u šestoj sezoni. Ona je videla da se Maja j*bala sa Zvezdanom i prešla preko toga. Da li si p*šila penis usred bela dana? Da li ti je mapunio usta? Anđela, smešna si kao bioskop. Ovaj momak je bio najpozitivniji, ja sam ga uvek gledao i uvek je bio smešan. On nije muškarac kao što sam ja, ne sviđa mi se što dobacuje drugim devojkama. Mislim da si ga uništila, napravila si ga agresivnim, to kako se on ponaša si sve ti kriva. Ti si luda i poremećena devojka - pričaoi je Marko Stefanović.

- Želim da moja majka pokrene koliko god tužbi treba protiv ove devojke - poručila je Sanja.

