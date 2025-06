Sukob ne jenjava: Karambol Marka i Milovana se nastavlja, obezbeđenje uleteo u Belu kuću munjevitom brzinom! (VIDEO)

Pljušte prozivke!

Upravo je počela emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Marku Stefanoviću koji je brutalno zaratio sa Milovanom Minićem.

- Ja ne želim da nju niko ne ponižava, ne znam šta joj je bilo u glavi. Mora da se fokusira na neke naše stvari i cilj koji imamo - rekao je Marko.

- Sanja ti je rekla da je klasa za tvog oca - rekao je Milan.

- Moj otac je mene ponižavao, ne ja njega. Može neko da se drži za stvar da sam ja oblatio oca, ali može neko i da se uhvati za to šta je on meni radio. Sanja nikada nije ponizila mog oca ili ga nečim uvredila - rekao je Marko.

- Svako ko želi da osudi, mene briga. Niko nije osuđivao njegove, pa ne mogu ni mene. Ja poštovanje uzvraćam kada ga osetim, a svi dobro znaju da ja jako poštujem Markovu majku - rekla je Sanja.

- Ukoliko je neko ponižavao Marka ovde, to si ti - rekao je Milan.

- To što vi pričate je vaše mišljenje. Kada se Marko bude osećao ponižao od mene, on će to pokazati. Ja mislim da je lako zapamtiti za sezonu moje četiri rečenice - rekla je Sanja.

- Marko šta je problem u vašoj vezi? - upitao je Milan.

- Ja imam svađe sa skoro celom kućom zbog nje, ali meni to ne stvara nikakav teret i pritisak. Ona je u nekom bunilu non stop - rekao je Marko.

- Ona je jutros rekla da ne zna kako će na ulicu izaći zbog stvari koje su ovde ljudi izrekli za nju. Milovan je rekao da je video njenu golu picu - rekao je Milan.

- Sanja stoji ovde iza svog postupka koji je uradila ''Zadruzi 5'' - rekao je Marko.

- Sanja je bila ljubomorna i usr*la se da će Ena da joj preotme dečka - rekao je Milovan.

- Ja ti samo kažem da postoji još deset stvari na šta ti se tvoje učešće svelo, a to je blaćenje tvoje ljubavnice - rekao je Marko.

- Ti nisi normalan - rekao je Milovan.

- Marko pričao si da Sanju svi šest meseci vređaju - rekao je Milan.

- Tako je, svi je vređaju da je prostitutka, da je ovo i ono - rekao je Marko.

- Dečko je bio omiljeni u narodu dok ona nije ušla. Je l' realno da si ti toliko slepac? Jeb*ću vas u usta oboje - rekao je Milovan.

- Jeb*će tebi Marijanu - rekla je Sanja.

Autor: N.Panić