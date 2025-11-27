Treba da bude zahvalan mami što ga je odgajila: Ivan kao i uvek udario kontru Neriu, on skočio kao oparen i demantovao ga! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Ivana Marinković.

- Kažeš: ''Komentarišemo ono što ovde čujemo'', pa kako onda Nerio da bude zahvalan Siti na bilo čemu? Sramite se i ti i ova spodoba Jakšićka - glasilo je pitanje.

- I kada sam izgovorio to, bio sam svestan da će biti na taj način okarakterisano, ali meni je majka majka. Mislim iz svoje perspektive da nikada ne bih mogao tako nešto da izgovorim, nezahvalnost mi je samo jer je u pitanju majka. On ima razlog da bude zahvalan mami na prelepom detinjstvu, koje je on istakao da je imao. Većina ljudi za Neria kažu da je divan i plemenit dečko, što je istina, ali ko ga je onda tako vaspitao? Sam nije sigurno, znam da je živeo majki i ako na nečemu treba da bude zahvalan majci onda je to u pitanju - rekao je Ivan.

- Ja kažem ono što mislim i za stolom i van stola. Što se tiče pitanja sada, Nerio najbolje zna kako se on osećao. Ljudi mešaju ankete, ja sam rekla samo da on nije imao osećaj za neke ljude dok je pričao neke stvari. Šta je radio, to razmišljamo i sada pričamo zbog čega je njega majka zaključavala kada on nije bio sa Hanom. To će nam verovatno on objasniti ili će neko ući i dati nam drugu stranu priče. Uvek mene i Marinkovića vezuju za neku bezdušnost, ali to nije tako. Ja mislim da je on jedina osoba koja može da se osloni na sve ljude ovde i toliko smo ga zavoleli - rekla je Jakšićka.

- Eventualno bi mogao mami da budem zahvalan za to što me rodila, ali već sam rekao da me odgajala Edita i baka. Ja sa svojom majkom nisam provodio vreme već sam bio zaključan u sobi - rekao je Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić