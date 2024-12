Idila kratko trajala! Miljana urnisala Ivanovu vezu sa Aleksandrom, on skočio kao oparen (VIDEO)

Naredno pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Za šta si shvatila da te je Terza lagao kada je Milica ušla - glasilo je pitanje.

- Da će stati iza mene, neće da priča sa mnom i da stane iza mene i zaštiti me kada sam bila apsolutno sama, nisam imala s kim da popričam ni da kažem svoje emocije, bila je tu Milena, mala Sofi i Marko Đedović - rekla je Sofija.

Sledeće pitanje bilo je za Teodoru Delić.

- Ako ti je već Bebica kupio sat, što mu ne vratiš - glasilo je pitanje.

- Nije poenta u satu, ove pantalone koje nosi sada sam mu ja kupila, kako bi bilo da ja kažem: "Skidaj pantalone". Sat je vraćen

- Nije poenta u kupovini, nego da ne nosimo isti sat - rekao je Bebica.

- Zamisli blam života da traži zube koje joj je platio - rekao je Terza.

- 90 odsto kuće je meni reklo ovo što je Terza sada rekao, ali očigledno samo on ima m*da da kaže - rekla je Teodora.

Naredno pitanje bilo je za Miljanu Kulić.

- Da li osećaš i veruješ kada Ivan priča da se ni u koga nije zaljubio kao u Aleksandru - glasilo je pitanje.

- Ne verujem, njegov i Aleksandrin odnos zavisi isključivo od Uroša i Jelene. Niti je ona kalibar devojaka koje on ceni i poštuje. Radila u Tetovu, radila šta je radila - rekla je Miljana.

- Kakve su to žene koje ti znaš iz moje prošlosti i kakav su to kalibar bile, je l' su to sa akademije nauka - pitao je Ivan.

- Ne možeš da progutaš njenu prošlost, sam si rekao da hoćeš da ideš kod mog lekara da skratiš želudac - rekla je Miljana.

- Zar nije Jelena stoperka koja je došla da se doseli u Beograd?! Koji je to kalibar - pitao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić