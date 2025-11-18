AKTUELNO

Nije mu prećutao! Ivan udario kontru, Nerio mu pokazao zube i skočio: Čekaj, je l' si ti zaljubljen u Aneli?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Bori Santani, kako bi dao svoj sud o ispovesti Hane Duvnjak.

NAPOKON ĆE TA PORODICA DA IDE... Kačavenda nikad žešće komentarisala Ahmiće, nazvala ih monstrumima: Ponižavaju dvoje mladih koji se bore za porodicu

- Ja sam rekao Aneli da se javi devojci, ona je rekla da neće. Skapirao sam ovo na neki svoj način, ona ne može da izdrži ovo jer ima dogovor sa Sitom, neće da ide protiv svoje sestre. Tri žene u kući, svako bi odreagovao, pa makar da isfolira. Bilo joj je kao kec na 11 da ne bude u ovoj emisiji. Nju sestra Sita sigurno drži u šaci, ko zna šta tu ima - rekao je Bora.

- Izgleda da se stado i krdo širi, da je krdo sve veće i veće. Imali smo prava da verujemo Asminu na osnovu onoga što priča, onda smo bili krdo. Kada je Nerio ušao ovde i rekao sve što je izgovorio, ja sam rekao da je meni tu kraj kada je rekao da mu je majka zlo. Sve što budemo čuli, biće i smešno, gubi smisao i poentu. Nerio je potvrdio Asminove priče, priče koju je Nerio pričao, potvrdila je Hana...Ujak njegov je taj neko koji se ogradio, to je Asmin pričao, da momak nema veze s tim i kada je pričao za Karamujića, sada i u to verujem - rekao je Anđelo.

Kao kiša oko Niša! Matora urnisala Situ, Luka dao svoj sud o Haninom ulasku u Elitu: Trebala je da zaštiti unuče i da ne dozvoli da je neko vređa i pr

- Nemam šta puno da kažem, vidim da se ljudi oduševljavaju i da navijaju ono što je Hana ušla, ja ništa novo nisam čuo ovde. Tako da se nisam zaprepastio, nisam pokazao nikakvu pristrasnost niti ambiciju da nekoga zgazim do kraja - rekao je Ivan.

- Da li si zaljubljen u Aneli - pitao je Nerio.

- Ne - rekao je Ivan.

Dočekao da Aneli vidi leđa! Luka ugledao Anitu, pa joj se brže-bolje obratio (VIDEO)

- Kako braniš Aneli, ne bih rekao...Koju čast Ivane da odbrani?! - rekao je Nerio.

- Pa svoju, kakvu god. Tvoja drugarica Kačavenda je rekla da bi došla ovde s balona i ja bih. Šta si ti hteo da mi kažeš - rekao je Marinković.

SITA JE NAJGORA OD SVIH: Maja otkrila koje je uvrede trpela od Ahmića, priznala da je Aneli najbolja od svih njih, pa Neriju i Hani dala vetar u leđa

- Da jedeš go*vna - dobacila je Kačavenda.

- Da - rekao je Nerio.

- Oni su večeras oprali Asmina za sve stvari time što je Hana nešto potvrdila. Rekao je Anđelo da na osnovu Hanine priče, ponavljam da ništa novo nije rekla, rekao si da veruješ Asminu za neku stvar, ne mogu da se setim toga - rekao je Ivan.

Ja sam nju smatrala normalnom u toj porodici: Hana progovorila o odnosu Site, Grofice i Aneli, ovo je malo ko znao (VIDEO)

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

