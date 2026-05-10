Što se tiče s*ksa, ja sam više za pečenje! Nakon nastupa Pavla Petkovića, Bosanac dao URNEBESAN KOMENTAR, svi popadali od smeha!

Dobro su se našalili.
Pavle Petković bio je sledeći kandidat ove noći koji je izveo pesmu Familije "Što ja volim taj s*ks", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.
Nakon ovoga on je otpevao i pesmu "Hir aj kam hir aj go" koju u originalu izvodi Magnifico, a pšotom su usledeli glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, dok je samo Bosanac glasao negativno.
- Pa evo, mislim, to sa tim s*ksom, ja sam više za pečenje, u mojim godinama, ali i taj tvoj s*ks je bio falš sve vreme - rekao je Bosanac.
- Pogrešna rupa Bosanac - rekao je Despić.
- Tvoja razdraganost, opuštenost, kao da misliš ja idem dalje, pa ja imam luksuz da ti dam ne, moraš poraditi na pevanju - rekao je Bosanac.
- E nećeš više jesti pečenje kod nas,a u našim godinama nisi više ni za pečenje, ovo ne možemo, a pečenje ne smemo, samo banane možeš - rekla je Zorica.
- I ja volim s*ks - rekla je Jelena.
- I ja ga se rado sećam - rekla je Zorica.
- Ti znaš da omaneš kad je reč o izboru pesama, večeras bravo za izbor pesama, lukavo, smišljeno, mentor je vrlo razmišljao, ti si supermodel, u modelingu bi napravio ozbiljne pare, stvarno si svetska pojava, prelep si, prezgodan, očigledno imaš neku žišku za šoubiznis - rekla je Jelena.
Ognjen je ipak odlučio da Pavle ide u baraž.
Autor: R.L.