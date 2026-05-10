Kad bi isključili ton, ti bi pobedio! Žiri ostao zatečen LOŠOM IZVEDBOM Dimitrija Dilbera, ovo niko nije očekivao od njega!

Dimitrije Dilber sledeći je takmičar koji se večeras predstavio pesmom Željka Samardžića "Ako odeš", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Tropiko benda "Za dlaku", a onda je žiri glasao - on je dobio dva "da" od Jelene i Desingerice, dok su Viki i Zorica glasale negativno.

- U drugoj pesmi si bio falš, od početka do kraja, ali nastup ti je bio tako dobar, energičan, svetski si izgledao, prva pesma je bila bomba, da si zaslužio direktan prolaz sa sve falšom u drugoj pesmi, ponela te pesma, ponela te atmosfera, nema veze što si bio u falšu, kad si se tako ponašao kao svetska zvezda, kraj - rekla je Jelena.

- I Pavle je isto imao svetski nastup, pa ide u baraž, fer je da i ti ideš u baraž, celu pesmu si bio u falšu, kad bi isključili ton, ti bi pobedio - rekla je Zorica.

- Pevaju se dve pesme, što bi rekao tvoj mentor, druga pesma je bila falš, dosta loša, trudio si se da igraš, ali ni sa tom igrom me nisi oborio, eto - rekla je Viki.

- U prvoj pesmi se nije ni čuo tvoj vokal od pratećih, druga pesma nespremljena, nije za takmičenje, nisi mogao ni da se pokažeš, bilo je nespremno dosta, nije bilo nešto najbolje - rekao je Desingerica.

