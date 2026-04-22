Ovo se retko dešava: Niko od Putina ne bi očekivao ovakvo priznanje

Glavni uzrok ekonomskih problema, rat u Ukrajini, nije direktno pomenut od strane Putina, iako nastavlja da iscrpljuje resurse Rusije. Analitičari smatraju da je malo verovatno da će doći do unutrašnje pobune ili svrgavanja režima, dok rat i dalje traje.

Vest koja dolazi iz Moskve izazvala je pažnju širom sveta - postoji mogućnost da parada povodom godišnjice završetka Drugog svetskog rata bude otkazana zbog straha od ukrajinskih dronova, tvrdi slovački Aktuality. Istovremeno, Vladimir Putin je iznenadio mnoge priznanjem o padu bruto domaćeg proizvoda Rusije u prva dva meseca 2026. godine. Da li je ovo signal promena ili samo još jedan pokušaj kontrole narativa?

Parada povodom Dana pobede simbol je ruske moći i ponosa, a njeno potencijalno otkazivanje ukazuje na ozbiljne bezbednosne izazove s kojima se Moskva suočava. Pored toga, Putinovo priznanje ekonomskih problema dolazi u trenutku kada rat u Ukrajini i dalje iscrpljuje resurse zemlje. Ovi događaji otvaraju pitanja o stabilnosti režima i budućnosti Rusije.

- Bruto domaći proizvod opao je i u januaru i u februaru 2026. godine - izjavio je Putin, što je retko priznanje ekonomskih problema iz Kremlja. Međutim, nije se osvrnuo na ključni uzrok – rat u Ukrajini, koji nastavlja da opterećuje rusku ekonomiju.

Da li je kraj rata na vidiku?

Iako mnogi analitičari smatraju da bi Putin mogao odmah zaustaviti rat, sve nade u unutrašnju pobunu ili svrgavanje režima odavno su splasnule. Čak i da sada proglasi pobedu, malo ko bi osporio njegovu tvrdnju, ali borbe se nastavljaju. Rat iscrpljuje resurse Rusije i vodi je ka potencijalnom ekonomskom kolapsu.

Pitanje je koliko dugo Rusija može izdržati pod teretom sankcija i vojnog sukoba. Stručnjaci upozoravaju da bi bankrot mogao biti neizbežan, ali šta će se desiti nakon toga ostaje neizvesno. Jedno je sigurno - trenutna situacija menja političku i ekonomsku sliku Rusije, ali i sveta, prenosi "Srbija danas".

Autor: S.M.