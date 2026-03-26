Otkazan veliki broj koncerata zbog rata na Bliskom istoku: Zvezde zabrinute za svoju bezbednost, Šakira se prva povukla!

Svetske zvezde ne žele da nastupaju dok traje rat.

Iran je obećao da će nastaviti borbu do "potpune pobede", uprkos tvrdnjama Donald Tramp da su u toku pregovori o okončanju rata. Teheran je tokom noći pokrenuo novi talas napada. Israel je takođe poručio da će nastaviti borbu protiv Irana i Hezbolaha u Lebanu.

Šakira je postala najnovija pevačica koja je odložila koncerte na Bliskom istoku zbog rata u Iranu. Njen zakazani koncert u Dohi prvog aprila sada je odložen. Ostali koncerti u Dohi, uključujući nastupe Hans Cimera 10. aprila i Džona Ledženda 17. aprila, i dalje su se reklamirali na sajtu Visit Qatar, iako stranica za kupovinu karata trenutno prikazuje grešku.

Muzički festival Offlimits, koji je trebalo da se održi 4. aprila na Yas Island u Abu Dabiju, pomeren je za novembar. Šakira je trebalo da nastupi i na tom festivalu, zajedno sa Jonas Brothers, Ne-Yo i Biffy Clyro. U međuvremenu, Džoš Groban je trebalo da nastupi u Bahrain i Dubai 25. i 27. marta, ali su ti koncerti otkazani.

Autor: M.K.