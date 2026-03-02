Najdramatičniji snimci iz prva tri dana rata na Bliskom Istoku: Eksplozije na sve strane, gori nebo

Rat je eksplodirao na Bliskom istoku kada su Amerika i Izrael rano u subotu ujutru pokrenuli zajedničke napade na vojne ciljeve u Iranu.

Ajatolah Ali Hamenei i gotovo 50 njegovih komandanta su ubijeni, ostavljajući režim ranjivijim nego ikada pre, piše Daily Mail.

Preostali lideri su uzvratili udarima na britanske i američke vojne baze, civilne objekte u državama zapadnih saveznika, pa čak i na naftne tankere u Ormuškom moreuzu.

Od nekih od najskupljih borbenih aviona koji spektakularno padaju sa neba, do luksuznih hotela u plamenu, ovo su najšokantniji trenuci sukoba zabeleženi na video snimcima do sada.

U scenama koje su upoređivane sa 11. septembrom, iranski dron je snimljen kako udara u vrh visokog solitera u Bahreinu.

Vatrena kugla izbila je u noćno nebo, a zapaljeni delovi se raspršili u svim pravcima.

Druga perspektiva, snimljena sa nižeg sprata, pokazuje siluetu drona u obliku Shaheda kako klizi kroz vazduh ka tornju, praćenu svetlim narandžastim bljeskom.

Zgrada se nalazi u glavnom gradu Bahreina, Manami, u blizini američke mornaričke baze gde je ranije tog dana drugi dron pogodio radarsku kupolu.

El edificio es el Grand Air Hotel, que a menudo alberga a oficiales militares estadounidenses de alto rango, ubicado cerca del cuartel general de la 5ª Flota de EE. UU., y fue atacado con un Shahed-136. pic.twitter.com/yAuU6kxlIr — 𝙋𝙚𝙜𝙖𝙨𝙪𝙨 (@pegasusQ2004) 28. фебруар 2026.

Ponovo u Bahreinu, snimak je zabeležio dramatičan trenutak kada je raketa udarila u američku vojnu bazu.

Dok je neko snimao iz automobila, već dimom prekriveno mesto je velikom brzinom pogodila raketa.

Zemlja i ruševine su odbačeni na desetine metara u vazduh, a ogromni sivi oblak diam se uzdigao ka nebu.

Meta je bila komanda Pete američke flote, a dva satelitska terminala i nekoliko velikih zgrada su navodno uništeni ili teško oštećeni.

Još jedan napad drona-samoubice je snimljen - ovog puta je pogodio čuveni Palm Džumeirah hotel u Dubaiju.

Takođe poznat kao The Palm, ovo je veštački arhipelag u Zalivu koji sadrži stotine luksuznih vila i hotela.

Dron je udario van Fairmont The Palm, poznatog hotela sa pet zvezdica, koji se potom zapalio, a četiri osobe su povređene.

US military base in Bahrain getting hit by Shahed drones



A reminder where the drones targeting Ukrainian cities initially came from pic.twitter.com/I855k76vhE — Vatnik Soup (@P_Kallioniemi) 28. фебруар 2026.

Poruka na sajtu hotela glasi: "Svesni smo da se incident dogodio u blizini Fairmont The Palm usred šire regionalne situacije, a delovi su prijavljeni na obližnjem parkingu", ali gosti su uvereni da je hotel "otvoren i u punom radu".

U prestonici Katara, Dohi, zabeležen je zastrašujući bliski promašaj.

Jedna raketa je pala i eksplodira pri udaru u zemlju.

Raketa je pala pored puta na kojem se nalazila grupa civila - koji su panično bežali dok su plamen i dim jurili prema njima.

Qatar, the moment a missile debris falls near a crowd of people on the streets pic.twitter.com/GcBc0WpCm3 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 28. фебруар 2026.

Raketa je izgledala kao da slobodno pada, a ne pod dejstvom pogonskog sredstva, što znači da je verovatno presretnuta od strane protivvazdušne odbrane.

Nakon sati negiranja, režim je konačno priznao da je njihov vrhovni vođa, Ali Hamenei, ubijen.

Tokom zvanične objave na iranskoj državnoj televiziji, voditelj je nosio crno i gušio se u suzama dok je čitao saopštenje Nacionalnog vrhovnog saveta.

Celebration of a Bahraini citizen over Iran's missile attack on the terrorist US army base in Bahrain pic.twitter.com/CH49UFufIR — Thomas Keith (@iwasnevrhere_) 28. фебруар 2026.

Prateći post na X-u glasio je: "Bog je veliki. Bog je veliki. Sa dubokom tugom se saopštava naciji Irana da je veliki ajatolah Ali Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, danas mučenik u zajedničkom kriminalnom napadu Sjedinjenih Država i cionističkog režima."

Takođe je proglašen 40-dnevni period žalosti u Iranu.

An Iranian news anchor broke down in tears on live television while reading the news of Ali Khamenei’s death. pic.twitter.com/5v7WpTBYr4 — Visegrád 24 (@visegrad24) 01. март 2026.

Pre zvaničnog saopštenja, režim je tvrdio da je Hamenei živ i da su izveštaji o njegovoj smrti "psihološki rat".

U upečatljivoj slici rata koji prodire u metropolitansko društvo, dron ili raketa je snimljen kako ga PVO presreće u vazduhu pored Burž Kalife - najviše zgrade na svetu.

Unbelievable situation in #Dubai where collateral damage from defences from Iranian missiles is hitting tourist hotels.



This is the moment that fall-out hits the Fairmont on The Palm. My cousin is there. pic.twitter.com/Is3PHdFwQx — Russell Quirk (@russellquirk) 28. фебруар 2026.

Slaba svetlost se vidi dok projektil prolazi pored megasolitera, pre nego što izgori u svetloj narandžastoj vatrenoj kugli pošto ga presretne protivvazdušna odbrana.

Nije prijavljeno oštećenje Burž Kalife, iako je drugi poznati hotel u Dubaiju, Burž Al Arab, u obliku jedra, zahvaćen vatrom nakon što je pogođen šrapnelom.

🇮🇷🇦🇪 Iranian Shahid-type kamikaze drones landed and exploded near Burj Khalifa in Dubai, United Arab Emirates... pic.twitter.com/iCHWwMJpY3 — Visioner (@visionergeo) 28. фебруар 2026.

Jutros je prijavljeno da je "nekoliko" američkih ratnih aviona srušeno u Kuvajtu.

Snimci su pokazali jedan od njih kako spirali prema zemlji, izgleda da je izgubio svu snagu i kontrolu, dok su mu dim i plamen izlazili iz repa.

US F-15 jet crashed in Kuwait. pic.twitter.com/p9Zxi0b5NK — Syed Hamza Rizvi (@SyedHamzaRizvi2) 02. март 2026.

Svi piloti su se katapultirali i bezbedno sleteli padobranom.

Pilot aviona sa snimka je viđen živ i kako hoda.

Kasnije je otkriveno da su avione slučajno oborile kuvajtske snage.

Autor: S.M.