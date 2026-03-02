'SRBIJA NIKAKO NE SME DA ZAUZIMA STRANE' Predrag Jeremić za Pink o mogućoj ESKALACIJI SUKOBA na Bliskom istoku: Plašim se uključivanja još nekoliko zemalja (VIDEO)

Izrael i SAD su pre tri dana pokrenule snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael, a iranska državna televizija objavila i da je ajatolah Ali Hamnei mrtav. Oči sveta su trenutno uprte na Bliski istok dok se strahuje od eskalacije sukoba.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, veruje da ovaj sukob neće kratko trajati i da se plaši ishoda ukoliko bi se još neke zemlje pridružile, ali da Srbija nikako ne bi trebalo da zauzima bilo čiju stranu.

- Teško je sada prognozirati, ali verovatno da rat neće trati tako kratko sigurno, vidimo da se već proširilo i na ostale zemlje. Vidimo da su neke islamske zemlji i rekle da neće da učestvuju i da dozvole prelete preko svojih teritorija, poput Ujednijenih Arapskih Emirata, međutim dogodilo se da su oni gađali tamo neke zgrade gde se nalaze sadište CIA u Emiratima, tako da verujem da će se nastaviti, samo, ne znam šta bi bilo rešenje, ne vidimo ga - rekao je Jeremić i dodao:

- Ono čega se ja plašim jeste je uključivanje još nekih zemlja, onda bi bili, ja mislim, u žestokom problemu. Plašim se da ne bude aktiviran Jordan, zemlja koja apsolutno radi na razvoju turizma, koja se ne meša. Pale su neke raketi već tamo. Srbija i srpski narod uopšte ne bi trebalo da zauzimaju strane u ovom sukobu nikako. Treba da se držimo naše priče i razvoj Srbije, te da ne ulazimo u sukobe koji nemaju veze sa nama - rekao je Jeremić.

Jeremić smatra da lako može doći do eskalacije sukoba, ali da je presudno ko će sledeći biti na čelu Irana.

- Ja se iskreno nadam da ovaj sukob neće eskalirati, ali realnost je drugačija, po svemu sudeći će eskalirati ovaj sukob. Ali opet, kažem, zavisi od toga ko će doći na čelo Irana - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnu i na ekonomsku situaciju u svetu koja je već pogođena ovim sukobima.

- Tri puta je barel nafte poskupeo za ova dva dana. Videćemo šta će biti, ali nažalost, to će se odraziti po sve, pa i po nas - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs, ističe da, ukoliko bi sin ubijenog Ali Hamneia došao na čelo Irana, sukob si se sigurno nastavio, potencionalno i eskalirao.

- Amerika želi nekoga trećeg na čelu Irana, ali te osobe za sada nema. Govori se čak i o unuku Hamneja. Unuk je taj koji je jedini spreman za razgovore. E, sada je problem što je Iran, kada je sproveo islamsku revoluciju 70-ih godina, oni su prestali sa tim dinastičkim nasleđivanjem i bio bi to, na neki način, povratak tome što bi bio problem i za Iranu u narednim godinama. Ukoliko sin Hamneja dođe, on će sigurno nastaviti rat. Plašim se samo tog poziva na džihad, da ne budu se organizovale te terorističke jedinice po Evropi - rekao je Jeremić.

Na blokaderskom skupu u Nišu, u nedelju 1. marta, videli smo prizor koji prevazilazi granice političkog protesta i ulazi u zonu opasne i neprimerene simbolike - razapeli su lutku sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Jeremić kaže da sve ovo jako liči na događaj iz Hrvatske, te da je jasno da blokaderi dobijaju jasne instrukcije.

- Ovo što je urađeno juče, to samo može bolestan um da uradi. Sve me ovo mnogo podseća na karneval u Hrvatskoj kada su palili lutku sa Vaučićevim likom. Po toj mustri urađeno je i ovo u Nišu. Ne mogu da shvatim da oni toliko pretenduju ili žele ili dobijaju instrukcije kako da se ponašaju.

Jeremić se osvrnuo i na privođenje Zlatka Kokanovića, koji je kao učesnik protesta i blokade u Loznici, probio zaštitnu ogradu i stigao do Graničnog prelaza Trbušnica.

- Juče sam baš bio u Loznici kada se to dešavalo. Na tom skupu je bio mali broj ljudi, iako se po ceo dan pozivalo da dođu studenti, koji nisu bili tu, ali je bilo 20-ak blokadera. Zamislite da dođete traktorom kako bi blokirali prelaz sa Republikom Srpskom. Da bi došli do graničnog prelaza Trbušnica, morate proći brzom saobraćajnicom kojom se vozi sto kilometara na čas. Nisam ubeđen da traktor može da se kreće tom brzinom, tako da se tim ugrožavaju ljudski životi. Osim toga su probili ogradu, uništili državnu imovinu i to nima ništa nije bitno, jer misle da im je sve dopušteno - rekao je Jeremić i dodao:

- Kada je sve prevršilo meru Kokanović je priveden i odveden u policijsku stanicu. Pazite sada kako je pušten, požalio se na bolove, nakon čega je po savetu lekara koji ga je pregledao, sproveden u bolnicu. Nakon privođenja, potrebno je da u roku od dva sata uručite nalog o privođenju, a pošto su prošla tri sata kada mu je uručen, njegovi advokati uložili su žalbu i on je pušten iz pritvora - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić