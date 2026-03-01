Specijalno izdanje Nacionalnog dnevnika o sukobu Irana i Izraela - Marinković: Čini mi se da ovo prelazi u jednu vrstu totalnog rata

Izrael i SAD su juče rano ujutru pokrenuli snažne udare na Islamsku Republiku Iran. Teheran je uzvratio kontranapadom na ključne američke vojne ciljeve u regionu i napadom na Izrael. Iranska državna televizija objavila je da je u večernjim satima da je ajatolah Ali Hamnei mrtav.

Politički analitičar Dejan Miletić je rekao da američki predsednik Donald Tramp mora da ima pobudnu u Iranu i promenu režima.

Kako je dodao, u suprotnom Tramp u ovakvoj situaciji može da očekuje negodovanje u Americi.

U ovom trenutku predsednik Irana Masud Pezeškijan je najavio da će ta država nastaviti da uništava vojne baze prijatelja.

Poslanik SNS Vladimir Marinković je rekao da je sada svima jasno da nema ništ od toga da Tramp nema strategiju.

- Pokazalo se da je rešan i sposoban da donosi teške odluke. Pokazao je da potpuno kontroliše većinu u Kongresu - ukazao je Marinković.

Marinković je povodom gađanja američkog nosača aviona kaže da ga ne čudi što radi Iran, jer oni sad nemaju šta da izgube.

- Čini mi se da ovo prelazi u jednu vrstu totalnog rata. Taj potez čini da deluje da nema dovoljno koordinacije među u Iranu... Iran je sada rasplinut na šest strana, a nema nijednog saveznika - kazao je Marinković.

Marko Miškeljin iz Centra za društvenu stabilnost rekao je da smo videli mnogo informacija u poslednjih 48 sati i da bi sačekao sa komentarisanjem u vezi pogađanja američkog nosača aviona.

Kako je naveo, Amerika je posebno vezana za svoju mornaricu i ukoliko je to tačno, odmazda će biti velika.

Analitičar Ljubomir Đurić kazao je da treba sačekati potvrdu i istakao da nosač aviona ne ide sam.

- Negde sve te rakete trebale su da prođu to što služi da štiti nosač aviona - naveo je Đurić.

Olga Dojč rekla je da se slaže da treba sagledati širu sliku i uraditi kompleksniju analizu.

- Situacija je napeta, nije prijatno, ali je daleko od toga da gore celi gradovi - kazala je Dojč.

Aleksandar Nikolić, počasni konzul Srbije u Izraelu, naveo je da je u napadu na Beit Šemeš u Izraelu poginulo devet osoba, 23 povređeno.

Novinar TV Pink Mladen Mijatović rekao je da naše ambasade na Bliskom istoku daju sve potrebne informacije.

- Savet našim građanima je da se jave našim konzularnim predstavništvima i ostave svoje kontakte, da ništa ne preduzimaju na svoju ruku, jer tako mogu da ugroze svoju bezbednost. Država Srbija će odgovoriti adekvatno i pomoći svojim državljanima. Najvažnija je pribranost i da se prate instrukcije i saveti našeg Ministarstva spoljnih poslova - kazao je Mijatović.

Kako je naveo, za sada je vazdušni prostor zatvoren.

- Naša država je pokazala da je odlučna i spremna da pomogne našim građanima u svakom slučaju - istakao je Mijatović.

Autor: S.M.