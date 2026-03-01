IRAN POTVRDIO SMRT VRHOVNOG VOĐE: Ajatolah Ali Hamnei je ubijen

Iran je potvrdio da je ajatolah Ali Hamnei, vrhovni vođa zemlje, mrtav.

Na njegovom nalogu na društvenoj mreži X objavljena je poruka:

- U uzvišenom imenu Hajdara (imama Alija), mir neka je s njim. Bez njega nema ni neba ni zemlje. Bez njega nema ljubavi poput Zejnebine -

"Hajdar" je jedno od počasnih imena imama Alija (Alija ibn Ebi Taliba), dok izraz "alejhi selam" znači "mir s njim" i koristi se kao znak poštovanja.

Smrt ajatolaha potvrdio je i američki predsednik Donald Tramp.

Podsetimo, ranije danas visoki izraelski zvaničnici izjavili su za više medija da je ajatolah ubijen. Prema navodima izraelskih medija, njegovo telo pronađeno je u ruševinama rezidencije. Te tvrdnje prenela je i televizija Iran International.

Autor: S.M.