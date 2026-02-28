HAMNEI PREŽIVEO: Iran potvrdio da su lideri bezbedni

Nakon višečasovnih spekulacija i izveštaja izraelskih medija o njegovoj smrti, zvanični Teheran je potvrdio: vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, kao i predsednik Masud Pezeškijan, su živi i bezbedni.

Potvrda iz vrha države

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana, Esmail Bagei, izjavio je za Sky News da su ključni lideri zemlje nepovređeni, uprkos direktnim udarima na njihove komplekse.

- Vrhovni vođa i predsednik su bezbedni i zdravi. Naše oružane snage preduzimaju sve potrebne mere kako bi odbranile Iran na najsnažniji mogući način - poručio je Bagei, potvrdivši ipak da su u napadima poginuli pojedini visoki vojni komandanti.

Neočekivana ponuda: Spremnost na deeskalaciju?

U trenutku dok svet očekuje dalju eskalaciju, ministar spoljnih poslova Abas Arakči iznenadio je izjavom da je Iran otvoren za diplomatiju.

Uslov: Iran je pokazao spremnost za razgovore i smirivanje tenzija, ali tek nakon što se potpuno okončaju zajednički američko-izraelski napadi.

Satelitski snimci pokazuju štetu

Iako su lideri preživeli, ranije objavljeni satelitski snimci potvrđuju silinu udara. Na snimcima se vidi gust crni dim i ozbiljna oštećenja na samom kompleksu ajatolaha Hamneija u Teheranu, što ukazuje na to da su napadi bili precizni i usmereni na sam vrh iranske vlasti.

