NEDELJU DANA RATA NA BLISKOM ISTOKU: Evo šta se sve događalo do danas i šta sve treba da znate o sukobu

Bliski istok je zapao u ratnu krizu nakon zajedničkih američko-izraelskih napada na Iran, koji su bili usmereni na raketnu infrastrukturu zemlje, vojne objekte i državno rukovodstvo. Teheran je, kao odgovor, pokrenuo napade širom regiona, uključujući i na Izrael. Evo pregleda onoga što treba znati nedelju dana nakon početka rata.

U subotu, nešto pre 7:30 ujutru po našem vremenu, Izrael je pokrenuo napade na Iran. U roku od sat vremena, američki predsednik Donald Tramp potvrdio je učešće svoje zemlje u osmomintnom video-obraćanju objavljenom na njegovoj platformi Truth Social. Kasnije u subotu, Tramp je potvrdio da su u napadima poginuli iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei i još nekoliko visokih zvaničnika.



U nedelju je Iran pokrenuo masovne odmazdne napade na Izrael i američke saveznike u Persijskom zalivu. Napadi su bili usmereni na Ujedinjene Arapske Emirate, Kuvajt, Bahrein, Katar i Oman.

U ponedeljak je izraelska operacija proširena i na Liban, a Izraelske odbrambene snage saopštile su da ciljaju Hezbolah, organizaciju koju podržava Iran. Ekonomske posledice rata takođe su postale vidljive, jer su cene nafte naglo porasle, dok su akcije aviokompanija pale.

Do utorka su počeli da se pojavljuju izveštaji o razmerama razaranja unutar Irana, pri čemu je jedan novinar iz zemlje rekao da je pogođen "svaki deo" glavnog grada Teherana.

U sredu se sukob, koji se uglavnom vodi iz vazduha, proširio i na more, kada je američki ministar odbrane Pit Hegset objavio da su Sjedinjene Američke Države potopile "jedan iranski ratni brod" u Indijskom okeanu.

Do četvrtka se kriza ponovo proširila, kada je ministarstvo spoljnih poslova Azerbejdžana saopštilo da su dve iranske bespilotne letelice pogodile tu zemlju, uključujući i jedan aerodrom.

A danas, u petak, stanovnici Teherana kažu da su doživeli "najgoru noć" izraelskih napada do sada, dok SAD navode da će se napadi dodatno intenzivirati.

Autor: D.Bošković