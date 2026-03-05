AKTUELNO

Samo oni koji su započeli rat na Bliskom istoku mogu da ga zaustave: Oglasio se Peskov

Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas da samo oni koji su započeli rat na Bliskom istoku mogu da ga zaustave.

"Rat koji se vodi nije naš rat. I od samog početka smo izneli stav da svaki rat može dovesti do destabilizacije regiona. I to je upravo ono što vidimo", rekao je Peskov za rusku agenciju Vesti.

Kako je istakao stalno je vidljiv sve veći broj zemalja koje se uključuju u taj rat.

"Da li smo sposobni da zaustavimo ovaj rat? Ne, nismo. Može da ga zaustavi ko god ga je započeo. I to je ono što bi trebalo da urade, po našem mišljenju", naveo je Peskov.

Prema njegovim rečima, Rusija mora da uradi ono što je u njenom interesu, uključujući minimiziranje posledica po ekonomiju.

Napadi SAD i Izraela na ciljeve u Iranu, uključujući Teheran, počeli su 28. februara i izazvali civilne žrtve, dok Iran uzvraća napadima na izraelskoj teritoriji i američke vojne mete u regionu.

U jednom od napada ubijen je vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, a zemlja je proglasila 40 dana žalosti.

