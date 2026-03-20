I Španija uvodi mere zbog rata na Bliskom istoku: Sančez objavio plan za kontrolu cene goriva

Španski premijer Pedro Sančez predstavio je danas paket hitnih ekonomskih mera za ublažavanje posledica sukoba na Bliskom istoku, koji uključuje značajna smanjenja poreza na energente i gorivo, kao i zamrzavanje cena zakupa nekretnina.

Usvojene dve zakonske uredbe predviđaju smanjenje PDV-a na struju, gas i gorivo sa sadašnjih 21 odsto na 10 odsto, uz dodatne olakšice za prevoznike i zabranu otkaza u firmama koje primaju državnu pomoć, prenosi španski javni servis RTE.

Drugi dekret se odnosi na privremeno zamrzavanje cena zakupa nekretnina, navodi se u izveštaju.

Španska vlada, takođe, planira da privremeno ukine akcizu na ugljovodonike, što bi dovelo do trenutnog smanjenja cene dizela i benzina između 0,30 i 0,40 evra po litru, kao i dodatnu subvenciju od 20 centi po litru dizela za prevoznike i poljoprivredne proizvođače.

Jedna od mera trebalo bi da bude i ukidanje poreza od pet odsto na potrošnju električne energije, prema izveštaju.

Pored toga, porez od sedam odsto koji plaćaju proizvođači električne energije u Španiji će biti u potpunosti ukinut, prenosi "Pais".

Španska vlada je tokom prethodnih nedelja insistirala da je cilj mera zaštita najranjivijih socijalnih grupa i sektora koji najviše zavise od energenata, kao što su saobraćaj, poljoprivreda ili ribarstvo.

Nakon usvajanja, vladina uredba će biti upućena Kongresu gde će se o njemu glasati sledećeg četvrtka, 26. marta, navodi RTE.

Pedro Sančez je istakao da je Španija zbog jakog ekonomskog rasta u poslednjim godinama, fiskalne discipline i prelaska na čiste energije u povoljnijoj poziciji od mnogih drugih evropskih država i da može bolje da se izbori sa energetskom krizom.

"Produžićemo sve vanredne popuste socijalnog bonusa za električnu energiju do kraja ove godine i značajno ćemo ojačati socijalni bonus za grejanje", rekao je premijer Španije, koji je dodao da će maksimalna cena butana i propana biti zamrznuta.

