I Grčka uvela hitne mere zbog energetske krize: Micotakis najavio paket pomoći u visini od 300 miliona evra

Premijer Grčke Kirjakos Micotakis najavio je dana paket ciljanih ekonomskih mera u vrednosti od 300 miliona evra, kako bi ublažio posledice rastućih cena energenata i inflacije izazvane ratom na Bliskom istoku.

Prva komponenta paketa predviđa direktnu subvenciju za dizel gorivo u distributivnoj mreži u iznosu od 16 centi po litru, što sa PDV-om daje konačno smanjenje od oko 20 centi po litru.

Mitcotakis je istakao da je cilj ove mere da se spreči da rast cene goriva dodatno poveća troškove proizvodnje i cena proizvoda, prenosi Katimerini.

Digitalne kartice za gorivo

Druga mera uključuje uvođenje Digitalne kartice goriva, koja će omogućiti domaćinstvima i prevoznicima da ostvare povlastice pri kupovini goriva.

Prosečno, ova podrška iznosi oko 36 centi po litru, što za prosečnu mesečnu potrošnju od 70 litara znači uštedu od 50 evra na kopnenom delu Grčke i 60 evra na ostrvima u periodu od dva meseca.

Pomoć poljoprivrednicima

Treća komponenta paketa fokusira se na poljoprivrednike, koji su pogođeni naglim rastom cena đubriva.

Vlada će subvencionisati 15 odsto iznosa na računima za kupovinu đubriva, kako bi ublažila pritisak na proizvodne troškove i očuvala profitabilnost poljoprivrednih gazdinstava.

Četvrta mera odnosi se na brodarske kompanije koje prevoze putnike i robu.

Grčka država će im isplaćivati posebnu nadoknadu, ali pod uslovom da primenjuju obavezne popuste na cene karata. Cilj je da se cene brodskih karata zadrže blizu nivoa iz prethodne godine, čime se štite domaći potrošači i turizam.

Premijer Micotakis je naglasio da će deo troškova paketa biti pokriven iz javnih sredstava, dok će značajan deo biti finansiran od sektora sa povećanom profitabilnošću, poput industrije igara na sreću, čime se smanjuje teret za celo društvo.

Promenom oporezivanja onlajn kazina, država očekuje prihod od 100 miliona evra koji će doprineti pokriću troškova paketa.

U svom obraćanju, Micotakis je istakao da je cilj paketa jačanje otpornosti grčkih domaćinstava i preduzeća u trenucima globalne ekonomske nestabilnosti, posebno u sektoru energenata.

Autor: S.M.