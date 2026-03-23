KINA ODLUČILA: Uvode se privremene mere za kontrolu cena goriva

Izvor: Tanjug

Kina je odlučila da uvede privremene mere za kontrolu cena rafinisanih naftnih proizvoda kako bi ublažila posledice skoka globalnih cena energenata usled rata na Bliskom istoku, saopštila je danas Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NDRC).

Prema trenutnom mehanizmu formiranja cena, cene benzina i dizela standardnih proizvoda trebalo je da porastu za oko 306 evra, odnosno za 294 evra po toni, ali nakon prilagođavanja, poskupljenje će biti ograničeno na 161 evro, odnosno 155 evra po toni.

Međunarodne cene nafte su dovele do povećanja cena goriva koje bi, po mehanizmu, iznosilo oko 0,97 evra po litru, ali zahvaljujući privremenoj regulaciji, povećanje je ograničeno na samo oko 0,85 evra po litru, pa je razlika, odnosno ušteda za krajnjeg korisnika, oko 0,12 evra po litru, navodi agencija Sinhua.

Za privatna vozila sa rezervoarom od 50-60 litara, punjenje benzina od 92 oktana biće jeftinije za pet do sedam evra, dok će za teške kamione sa rezervoarima od 400-600 litara ušteda iznositi 42-69 evra po punjenju.

Ovo je prvi put od uvođenja mehanizma 2013. godine da država interveniše direktno u regulaciju cena rafinisanih naftnih proizvoda, ističu stručnjaci.

Privremene mere treba da zaštite krajnje korisnike, ublaže pritisak na industriju i domaćinstva, kao i da osiguraju stabilan tok ekonomskih aktivnosti, prenosi "Global tajms".

NDRC naglašava da će mere biti privremene i u okviru postojećeg mehanizma cena, ali da šalju jasnu poruku o spremnosti kineskih vlasti da intervenišu u situacijama ekstremnog pritiska na tržište i potrošače.

Autor: A.A.

#Bliski istok

#Gorivo

#Kina

#cene

#nafta

#privremene mere

