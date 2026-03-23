'Situacija je vrlo ozbiljna' Plenković objavio nove cene goriva

Hrvarski premijer Andrej Plenković najavio je nove mere nakon sednice Užeg kabineta, ističući da je povod najnoviji rast cena energenata na svetskom tržištu usled rata na Bliskom istoku.

Ministar privrede Ante Šušnjar dodao je da će Vlada značajno intervenisati i odreći se dela prihoda od akciza kako bi ublažila udar na građane i privredu.

Plenković je podsetio da je Hrvatska od 2020. godine, kroz pandemiju kovida, razorni zemljotres u Zagrebu i energetsku krizu nakon rata u Ukrajini, usvojila devet paketa pomoći ukupne vrednosti 8,5 milijardi evra.



„Današnji paket dolazi u izmenjenom međunarodnom okruženju. Energetski izazovi imaju ozbiljne posledice po ekonomiju, zbog čega smo odlučili da ponovo preduzmemo mere koje će ublažiti uticaj krize na životni standard“, rekao je premijer.

On je ocenio da je situacija veoma ozbiljna i da zahteva brz i odlučan odgovor vlasti, naglašavajući da je Vlada reagovala među prvima kako bi sprečila da se poremećaji sa tržišta preliju na maloprodajne cene.

Govoreći o globalnim kretanjima, Plenković je ukazao na značaj Hormuškog moreuza, kroz koji prolazi veliki deo svetske trgovine naftom.

„U jednom trenutku tokom jutra cena barela nafte dostigla je 114 do 116 dolara. Ovako nagli skok analitičari opisuju kao agresivan i silovit, i to moramo vrlo ozbiljno shvatiti“, poručio je.

„Bili smo među prvima koji su krenuli da ublaže cenovni udar. Barel nafte juče je bio oko 117 dolara, a mi rekao je premijer Andrej Plenković u petak u Brussels, gde je učestvovao na sastanku European Council.

Premijer Andrej Plenković objavio je i nove cene goriva koje će stupiti na snagu sutra.

„Strelovit je rast cena nafte na berzama. Kada koristimo rečnik ekonomskih analitičara, takav rast se opisuje kao agresivan i silovit, što znači da su promene na tržištu veoma velike. Naš cilj je da radimo ono što je Vlada već pokazala da zna - da očuvamo stabilno snabdevanje i pristupačne cene.

Trudićemo se da se ne dovede u pitanje sigurnost snabdevanja. Ako trenutno nedostaje oko 20 odsto svetske nafte, a potražnja je visoka, cena prirodno raste. Moramo pronaći način da ne dođe do nestašica. Prva posledica bila bi udar na funkcionisanje ekonomije, a naš cilj je da sačuvamo radna mesta i stabilnost. Nastojaćemo da se ekonomska aktivnost nastavi, posebno jer smo imali snažan rast - za 2025. godinu projektovan je rast BDP-a od 3,2 odsto“, rekao je Plenković.

Dodao je da će Vlada ponovo reagovati zbog rasta cena energenata i predstavio novu kalkulaciju cena goriva.

Plenković je naglasio da cene goriva na benzinskim pumpama na auto-putevima neće biti obuhvaćene vladinim merama.

Autor: S.M.