PLANETARNI ŠOK! Objavljene nove cene nafte: Jedan potez Trampa izazvao je neočekivan preokret

Cena nafte Brent pala je ispod 100 dolara po barelu, dok su evropske berze zabeležile rast nakon vesti o mogućim pregovorima između Sjedinjenih Američkih Država i Irana koji bi mogli da okončaju rat na Bliskom istoku.

Prema podacima sa tržišta, cena sirove nafte pala je za 6,02 odsto na 86,77 dolara po barelu, dok je Brent oslabio za 5,82 odsto i iznosi 97,72 dolara.

Tržišta reagovala na mirovne signale

"Njujork tajms" je objavio, pozivajući se na američke zvaničnike, da je Vašington Teheranu poslao predlog od 15 tačaka za okončanje sukoba.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da su pregovori u toku i naglasio da postoji interesovanje Irana za postizanje sporazuma, iako zvanični Teheran i dalje negira direktne razgovore.

Ova informacija odmah je uticala na globalna tržišta, pre svega energenata i akcija.

Rast evropskih berzi, pad američkih indeksa

Evropski indeksi su zabeležili rast: nemački DAX porastao je za 1,76 odsto, francuski CAC 40 za 1,49 odsto, a britanski FTSE 100 za 0,96 odsto.

Sa druge strane, ruski MOEX zabeležio je blagi pad od 0,16 odsto.

Na američkom tržištu, indeksi su završili trgovanje u minusu – Dow Džons pao je za 0,18 odsto, S&P 500 za 0,37 odsto, dok je Nasdaq zabeležio pad od 0,84 odsto.

Gas, zlato i valute u fokusu investitora

Evropski gas za april na berzi TTF prodavao se po ceni od 50,69 evra po megavat-satu.

Cena zlata porasla je na 4.563 dolara po trojskoj unci, dok je pšenica pala na 5,79 dolara po bušelu.

Na valutnom tržištu, evro je blago ojačao i iznosi 1,16094 dolara.

Analitičari ocenjuju da su pregovori između SAD i Irana trenutno ključni faktor koji utiče na globalna tržišta, jer bi eventualni mir mogao stabilizovati cene energenata i smanjiti geopolitičke rizike.

Autor: Iva Besarabić