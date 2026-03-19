Haos sa naftom! Šok cena nakon napada na najveći iranski petrohemijski kompleks!

Cene nafte porasle su na 112 dolara po barelu nakon što su iranski mediji izvestili o vazdušnom napadu koji je pogodio postrojenje na najvećem svetskom nalazištu prirodnog gasa. Referentna cena sirove nafte marke Brent dostigla je 112 dolara po barelu rano jutros u Aziji, što je za više od 5 odsto od cena u utorak, prenosi BBC.

Nagli porast usledio je nakon izveštaja da je pogođen iranski petrohemijski kompleks na gasnom polju Južni Pars.

Nekoliko sati kasnije, Katar je izvestio da je na industrijskom lokalitetu Ras Lafan pričinjena velika šteta nakon pretnji iz Irana.

Reports of massive damages of airstrikes today against the South Pars Natural Gas Field, which is the world’s largest gas field.



80% of Iran’s electric grid is gas-powered.



Qatar and Iran have long had an agreement through with Qatar more gas from the shared gas… pic.twitter.com/pTMeV2dfAQ — Visegrád 24 (@visegrad24) 18. март 2026.

Iako je cena i nafte i gasa naglo porasla, ostala je ispod maksimuma viđenih ranije tokom sukoba, navodi BBC i podseća da je nafta dostigla cenu od 116,78 dolara po barelu 9. marta.

Iransko ministarstvo za naftu saopštilo je da je požar u petrohemijskom kompleksu pod kontrolom, preneo je Tasnim, novinska agencija povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde.

Autor: D.Bošković